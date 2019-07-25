“ننشر” أسعار شواطئ الإسكندرية 2019 المجانية والخدمة والمميزة

قرر السيد محافظ الإسكندرية تطوير شواطئ عروس البحر المتوسط الإسكندرية، منذ نهاية الصيف الماضي لعام 2018 بدون أي زيادة في الأسعار، حتى يستمتع جميع الزائرين بالشواطئ، هذا وتأتي أسعار شواطئ الإسكندرية لعام 2019 بأسعار لم تختلف كثيراً عن أسعار العام الماضي 2018، وقد أخذ المسئولين المعنين هذا القرار حتى لا تكون الزيادة في أسعار الشواطئ عبء علي المواطن المصري والذي يذهب إلي شواطئ الإسكندرية ليجد متعته فيها، نتابع معكم للكشف عن أسعار شواطئ الإسكندرية 2019.

أسعار شواطئ الإسكندرية

يوجد بالإسكندرية العديد من الشواطئ؛ منها شواطئ مجانية “شواطئ الخدمة”، وشواطئ خاصة، وبالنسبة للشواطئ المجانية يمكن لأي شخص إحضار أغراضه الشخصية لان ليس لهذه الشواطئ رسوم دخول، ولكن يتم دفع رسوم في حالة طلب خدمة شمسية أو كراسي للأفراد أو إذا قام الفرد باستعمال حمام الشاطئ حيث يقوم بدفع رسوم.

وتوجد أيضاً شواطئ مميزة عن الشواطئ العادية ولكن برسوم دخول رمزية للفرد، وذلك غير الشواطئ السياحية التي تكون فيها الخدمة عالية وتكون رسوم الفرد فيها أعلي من الشواطئ الأخرى، وفي المقابل يتمتع الفرد بخدمات متميزة داخل الشاطئ.

فيما يلي نستعرض أسماء وأسعار الشواطئ بالإسكندرية:

الشواطئ المجانية

شاطئ ابو قير الشرقي – شاطئ المندرة – شاطئ السرايا – شاطئ السيالة – شاطئ مركز سوزان مبارك – شاطئ شهر العسل – شاطئ ميامي – شاطئ الهانوفيل – شاطئ جليم.

شواطئ الخدمة

شواطئ رسوم 5 جنيه دخول وجنيه إنقاذ من الغرق وجنيه دورة مياه:

العصافرة – سيدي بشر -أبوهيف – الأنفوشي – رأس التي – خدير – تقسيم الملاح – السلام.

الشواطئ المميزة

سعر الدخول شامل الشمسية والكرسي 10 جنيه وإنقاذ من الغرق جنيه ودورة المياه جنيه:

شاطئ المنتزة – شاطئ ميامي المميز – شاطئ العصافرة المميز – شاطئ سيدي بشر المميز – شاطئ المندرة المميز – شاطئ ابو هيف الشرقي والغربي – شاطئ ابو هيف الشرقي والغربي – شاطئ القويري – شاطئ راس التين الشرقي – شاطئ بليس الشرقي – شاطئ البيطاش .

مخالفات أسعار التذاكر في شواطئ الإسكندرية