أسعار شواطيء الإسكندرية 2019 وأفضلها المناسبة للعائلة والأطفال

أسعار شواطيء الإسكندرية 2019 شهدت ارتفاعًا في الموسم الصيفي الحالي فمع استقبال محافظة الاسكندرية الساحلية الجميلة العديد من الزوار، والمصطافين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بدأت الأسعار في الارتفاع حيث قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في محافظة الإسكندرية إن جميع الأسعار الخاصة بدخول الشواطيء الاسكندرانية يحددها شروط التعاقد مع المستأجرين من الشركات المختلفة، وهي ما سنستعرضها في تقريرنا التالي.

أسعار شواطيء الاسكندرية 2019 رسميًا

حددت كراسة الشروط الخاصة بمستأجري الشواطيء من الشركات مجموعة من الأسعار الواضحة والتي يتم الإعلان عنها عبر تثبيت لافتة عليها السعر في مدخل كل شاطيء البالغ عددهم والمسجلين رسميًا تسعة وخمسين شاطيء لذلك عليك عزيزي المصيف أن تتأكد من هذه الأسعار قبل دخول الشاطيء، مع العلم أن هناك تسعة شواطيء مجانية في الاسكندرية، وستة عشر شاطيء سياحي، وواحد وعشرين شاطيء مميز، وثلاثة وعشرين شاطيء يعمل بنظام الخدمة لمن يطلبها.

أسعار الخدمات داخل شواطيء الاسكندرية المجانية

كما هو ظاهر من الأسم فإن أسعار شواطيء الاسكندرية المجانية تعتبر مجانية بصورة كاملة أي يمكنك الدخول إلى تلك الشواطيء بصورة مجانية وتستمتع بالرمال والمياه، وكذلك الخدمات المتوافرة والمقدمة للمصطافين، وللمصطاف الحق أن يدخل ومعه شمسية، وكذلك كرسي خاص به أو بدونه، ولو أراد أن يقوم باستئجار شمسية فإن سعر ايجار الشمسية ثلاثة جنيهات للشمسية، وجنيه للكرسي، وجنيه للترابيزة، وجنيه غرقي، وجنيه لغرفة خلع الملابس طوال اليوم، وكذلك واحد جنيه لدورة المياه طول اليوم حيث يقوم بالحصول على التذكرة من منفذ البيع الخاص بمحافظة الاسكندرية، وذلك وفق إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في المدينة.

مثل: شواطئ المكس، سيدي كرير، حليم، شهر العسل، الهانوفيل.

أسعار الشواطيء بنظام الخدمة للأفراد الذين يطلبونها 2019

يبلغ عدد الشواطيء بنظام الخدمة لمن يطلبها ثلاثة وعشرين شاطيء، ومنها شواطيء مجانية بالمناسبة، ويمكن أن يستأجر المصيف شمسية برسم دخول بسيط يبلغ خمسة جنيهات للشخص، وجنيه غرقي، وجنيه للحمام طول اليوم، يومكن أن يدخل بصورة مكانية ويطلب الخدمات التي يرغب في استخدامها فقط.

وهى مثل : زهراء الهانوفيل، والصفا، وميامي، أبو هيف، الأنفوشي، سيدي بشر، شط اسكندرية، أبو يوسف، فاميلي بيتش، هدير، الدخيلة، والسلام.

أسعار الشواطيء المميزة في الاسكندرية 2019

يصل عدد الشواطيء المميزة واحد وعشرين شاطيء مميز وتبلغ رسوم دخول المصيف الواحد عشرة جنيهات، وجنيه غرقي، وجنيه حمامات طوال اليوم ويحصل على شمسية وكرسي وترابيزة، ويمكنه أن يستخدم جميع المرافق والخدمات، مع العلم أنها شاملة الضريبة المضافة المقررة من الدولة.

مثل : ميامي المميز، أبو هيف المميز، السلسلة، السرايا، سيدي بشر، القويري، بليس، العصافرة، الهانوفيل مميز، أبو ثلاث، البيطاش، والمنتزه.

أسعار الشواطيء السياحية 2019

رسوم الشواطيء السياحية لعام 2019 هي خمسة عشر جنيهًا للفرد وجنيه غرقي، وجنيه حمامات طوال اليوم، وجدير بالذكر أن هيئة السياحة والمصايف في مدينة الاسكندرية تتابع عملية تشغيل جميع المصايف والشواطيء في مدينة الاسكندرية ويمكن التواصل معها عبر رقم يعمل على تطبيق واتساب هو 01289252668 حيث يمكن تقديم الشكاوى حتى يتم اتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين، ويتم التعامل بصورة فورية على الشكاوى المكتوبة أو لو كان اتصال عبر الخط الساخن للشكاوى في حال حدث أي عدم التزام من مستأجري الشواطيء بالأسعار المقررة، وهى شواطيء : المندرة، ستانلي، والبوريفاج