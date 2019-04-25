أسعار فوانيس رمضان 2019

فانوس رمضان هو مظهر رئيسي من مظاهر الشهر الكريم ولا يكاد منزل من منازل المصريين ليخلو من فانوس أو أكثر وفقا لعدد الأطفال به، بالإضافة إلى فوانيس الزينة التي يحرص المصريون على تزيين منازلهم بها، ولا يتأثر الفانوس بالوضع الاقتصادي، لأنه يوجد دائما فوانيس اقتصادية في متناول الجميع، وفي الأعوام القليلة الماضية، بدأ الفانوس المصري التقليدي في العودة لتصدر الساحة مجددا، كنوع من الحنين للفانوس التراثي التقليدي من جهة، ولغلاء أسعار الفانوس المستورد بسبب ارتفاع سعر الدولار من جهة أخرى.

أسعار فانوس رمضان 2019

وبعد عودة الفانوس المصري بأشكاله التقليدية المتعارف عليها، أكد أحمد أبو جبل، رئيس شعبة لعب الأطفال فى غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن موديل فانوس رمضان هذا العام تختلف عن موديلات الأعوام الماضية بعد إيقاف استيراد الفوانيس من الصين، واحتلال الصناعة مصرية للسوق بنسبة 100%، مضيفا أن أنواع الفوانيس أصبح بها تنوع وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها قليلا عن العام الماضي، وفقا لأحجام وأشكال الفوانيس، حيث تتنوع من الفوانيس المصنوعة من الخشب وأخرى من الصاج والخرز.

وقال أن الأسعار تتحدد وفق الموديل والحجم، حيث تتراوح من 5 جنيهات إلى 150 جنيها، كما يتراوح سعر فانوس الزينة من 200 إلى 1000 جنيه.

وعن الأسعار العامة للفوانيس يمكن رصدها كما يلي:

الفانوس الخشب بين 20 جنيها إلى 300 جنيه، وفقا للحجم والشكل والنقوش.

الفانوس الصاج بين 25 جنيها حتى 250 جنيها، وفقا للحجم.

الفانوس النحاس بين 30 جنيها إلى 400 وفقا للحجم والشكل والخرز على الفانوس.

الفانوس الصاج الكبير المستخدم للزينة بين 400 جنيه حتى 800 جنيه.

الفانوس اللعبة بين 70 جنيها حتى 130 جنيها.

الفانوس الميدالية بين 3 جنيهات حتى 25 جنيها وفقا للشكل.

فانوس عربية سحور رمضان بين 200 جنيه إلى 320 جنيها، تبعا لاختلاف الحجم والشكل.

ويذكر أن المناطق الشعبية تمتلئ بأسواق الزينة والفوانيس وخاصة حي الخيامية وأسواق الحسين والسيدة زينب.

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