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أسعار كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية.. وزير التموين تجيب

بواسطة عبدالرحمن خالد
كعك العيد أسعار كعك العيد هذا العام

أسعار كحك العيد هذا العام واحد من أكثر ما يشغل بال المصريين في الوقت الحالي خاصة في ظل اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، حيث إنه بما أننا في العشر الأواخر من شهر رمضان بدأ الجميع يجهز لاحتفالات عيد الفطر، وشراء كعك العيد، والتي اعتادت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تطرحه من خلال المجمعات الاستهلاكية كل عام بأسعار منخفضة عن أسعار السوق الطبيعية حرصا منها على التخفيف من على كاهل المواطن.

أسعار كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية

وتجهز وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي إلى طرح كحك العيد هذا العام في المجمعات الاستهلاكية المختلفة مثل كل عام، ولكن بكميات أقل بسبب ما تمر به الدولة من أزمة فيروس كورونا الجديد كوفيد 19، وتأثيره على كافة القطاعات، مشددين على طرح كحك العيد هذا العام تماشيا مع سياسة الرئيس السيسي بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتقليل الأسعار لهم.

أسعار كعك العيد هذا العام

وكشف مصدر داخل وزارة التموين عن أسعار كحك العيد هذا العام في المجمعات الاستهلاكية المختلفة، حيث قال خلال تصريحات صحفية إن كعك العيد هذا العام سيتم طرحه العلبة من الكعك وزن كيلو جرام بـ 50 جنيها، والكيلو من البيتفور 65 جنيها، والغريبة بـ 75 جنيها، مع وجود علبة 2 كيلو مشكل ستكون بـ 125 جنيها، موضحا أن الوزارة ستوضح أسعار كحك العيد كاملة من خلال قائمة ستطرحها في الفترة المقبلة.

أسعار كحك العيد
كعك العيد هذا العام

ونقدم لكم من خلال هذا الجدول تفاصيل أسعار كعك العيد حرصا منا على تقديم كل ما يبحث عنه المواطن وتوضيح المعلومة بشكل كامل له وإليكم الجدول:

النوع السعر
علبة كحك 1 كيلو 50 جنيه
علبة بيتفور 1 كيلو 65 جنيه
علبة غريبة 1 كيلو 75 جنيه
علبة مشكل 2 كيلو 125 جنيه
عبدالرحمن خالد
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