أسعار كحك العيد 2020 حلواني العبد ورقم الخط الساخن والتوصيل

أسعار كحك العيد 2020 حلواني العبد وكل جديد سنقوم بتقديمه لكم من خلال هذا التقرير، حيث أوشك شهر رمضان الكريم على الانتهاء، ليبدأ بعده عيد الفطر المبارك، وتستعد الأسر خلال تلك الأيام للاحتفال بقدوم العيد من خلال شراء الملابس الجديدة والمخبوزات وبسكويت وكحك العيد، ولهذا يبحث الجميع عن أسعار كحك العيد 2020، وهو ما سنقوم بعرضه لكم.

أسعار كحك العيد 2020

نوع الكحك سعر النصف كيلو سعر الكيلو كحك سادة 55 جنيه 110 جنيه كحك ملبن 55 جنيه 110 جنيه كحك عجمية 55 جنيه 110 جنيه كحك عبن جمل 80 جنيه 160 جنيه كحك فسدق 85 جنيه 170 جنيه

أسعار بسكويت العيد

نوع البسكويت سعر النصف كيلو سعر الكيلو كوكيز الشيكولاتة 50 جنيه 95 جنيه بسكويت سادة 50 جنيه 95 جنيه بسكويت برتقال 50 جنيه 95 جنيه بسكويت جوز هند 50 جنيه 95 جنيه بسكويت شيكولاته 50 جنيه 105 جنيه بسكويت مشكلت 55 جنيه 100 جنيه

أسعار بيتي فور العيد 2020



سعر النصف كيلو بيتي فور بالمكسرات: 75 جنيه.

سعر النصف كيلو بيتي فور ممتاز: 60 جنيه.

سعر الكيلو كيلو بيتي فور بالمكسرات: 150 جنيه.

سعر الكيلو كيلو بيتي فور ممتاز: 120 جنيه.

أسعار غريبة العيد 2020

سعر النصف كيلو غريبة باللوز: 75 جنيه. سعر الكيلو غريبة باللوز: 150 جنيه.

أسعار منين العيد 2020

سعر النصف كيلو منين بعجوة: 50 جنيه.

سعر النصف كيلو منين سادة: 50 جنيه.

سعر الكيلو منين بالعجوة: 95 جنيه.

سعر الكيلو منين سادة: 95 جنيه.

أسعار علب العيد المشكلة 2020

وزن العلبة السعر علبة 1 كيلو 115 جنيه علبة 1.5 كيلو 180 جنيه علبة 2 كيلو 230 جنيه علبة 3 كيلو 370 جنيه علبة 4 كيلو 500 جنيه علبة صفيح 575 جنيه علبة 5.25 كيلو 750 جنيه علبة 6 كيلو 950 جنيه

رقم الخط الساخن والتوصيل

يتيح حلواني العبد إمكانية التوصل للمنزل في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد من خلال رقم الخط الساخن أو تطبيقات التوصيل للمنزل، بحيث يمكنك الحصول على ما تريده من كحك العيد ومخبوزات العيد 2020 بأنواعها من خلال الطلب عن طريق: