أسعار كحك العيد 2020 حلواني العبد ورقم الخط الساخن والتوصيل

أسعار كحك العيد 2020 حلواني العبد وكل جديد سنقوم بتقديمه لكم من خلال هذا التقرير، حيث أوشك شهر رمضان الكريم على الانتهاء، ليبدأ بعده عيد الفطر المبارك، وتستعد الأسر خلال تلك الأيام للاحتفال بقدوم العيد من خلال شراء الملابس الجديدة والمخبوزات وبسكويت وكحك العيد، ولهذا يبحث الجميع عن أسعار كحك العيد 2020، وهو ما سنقوم بعرضه لكم.
أسعار كحك العيد 2020
|نوع الكحك
|سعر النصف كيلو
|سعر الكيلو
|كحك سادة
|55 جنيه
|110 جنيه
|كحك ملبن
|55 جنيه
|110 جنيه
|كحك عجمية
|55 جنيه
|110 جنيه
|كحك عبن جمل
|80 جنيه
|160 جنيه
|كحك فسدق
|85 جنيه
|170 جنيه
أسعار بسكويت العيد
|نوع البسكويت
|سعر النصف كيلو
|سعر الكيلو
|كوكيز الشيكولاتة
|50 جنيه
|95 جنيه
|بسكويت سادة
|50 جنيه
|95 جنيه
|بسكويت برتقال
|50 جنيه
|95 جنيه
|بسكويت جوز هند
|50 جنيه
|95 جنيه
|بسكويت شيكولاته
|50 جنيه
|105 جنيه
|بسكويت مشكلت
|55 جنيه
|100 جنيه
أسعار بيتي فور العيد 2020
- سعر النصف كيلو بيتي فور بالمكسرات: 75 جنيه.
- سعر النصف كيلو بيتي فور ممتاز: 60 جنيه.
- سعر الكيلو كيلو بيتي فور بالمكسرات: 150 جنيه.
- سعر الكيلو كيلو بيتي فور ممتاز: 120 جنيه.
أسعار غريبة العيد 2020
- سعر النصف كيلو غريبة باللوز: 75 جنيه.
- سعر الكيلو غريبة باللوز: 150 جنيه.
أسعار منين العيد 2020
- سعر النصف كيلو منين بعجوة: 50 جنيه.
- سعر النصف كيلو منين سادة: 50 جنيه.
- سعر الكيلو منين بالعجوة: 95 جنيه.
- سعر الكيلو منين سادة: 95 جنيه.
أسعار علب العيد المشكلة 2020
|وزن العلبة
|السعر
|علبة 1 كيلو
|115 جنيه
|علبة 1.5 كيلو
|180 جنيه
|علبة 2 كيلو
|230 جنيه
|علبة 3 كيلو
|370 جنيه
|علبة 4 كيلو
|500 جنيه
|علبة صفيح
|575 جنيه
|علبة 5.25 كيلو
|750 جنيه
|علبة 6 كيلو
|950 جنيه
رقم الخط الساخن والتوصيل
يتيح حلواني العبد إمكانية التوصل للمنزل في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد من خلال رقم الخط الساخن أو تطبيقات التوصيل للمنزل، بحيث يمكنك الحصول على ما تريده من كحك العيد ومخبوزات العيد 2020 بأنواعها من خلال الطلب عن طريق:
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- Otlob
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