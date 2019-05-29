أسعار كحك وحلوى العيد 2019 | تقرير ميداني لموقع ” كلمة ” ببيان الأسعار بالمحال من الشعبية إلى الأغلى ثمنًا

أسعار كحك العيد 2019، هو البيان الأكثر طلباً الآن من قبل المُستهلك بمصر الذي وبلا شك يتطلع لمعرفة كافة الأسعار التي تتعلق بكحك العيد، بل وكافة أنواع حلوى العيد بمختلف الصنوف المتوافرة بالأسواق، ونحن بموقع ” كلمة ” نُقدم لكم خدمة معرفة أسعار كحك العيد 2019 وذلك من الواقع الميداني ورصد أسعار الأسواق الخاصة هذا الموسم بحلوى العيد .

وسوف نقدم إليكم الأسعار بشكل واقعي شامل كافة صنوف الحلويات وكحك العيد من المحال والمتاجر الأقل ثمنا والشعبية والمتوسطة إلى المحال والمتاجر التي تُقدم أسعار كحك العيد بشكل ومستوى أعلى في السعر عن نظيرتها بباقي الأسواق .. فإليكم فيما يلي البيان الشامل لأسعار كحك العيد 2019 مُقدم لكم من موقع كلمة .

أسعار كحك العيد 2019

وفيما يلي رصد شامل لكافة مستويات أسعار حلويات العيد للعام الحالي، وكما أسلفنا لكافة صنوف الحلويات التي يطلبها دائماً الشارع المصري بعيد الفطر المبارك :

سعر الكعك السادة

بالمحال الشعبية : الكيلو 50 جنيه .

بالمحال المتوسطة : الكيلو 70 جنيه .

بالمحال الأعلى سعراً : الكيلو 130 جنيه .

سعر الكعك ملبن

بالمحال الشعبية : الكيلو 45 جنيه .

بالمحال المتوسطة : الكيلو 65 جنيه .

بالمحال الأعلى سعراً : الكيلو 120 جنيه .

سعر الكعك ملبن عين جمل

بالمحال الشعبية : الكيلو 65 جنيه .

بالمحال المتوسطة : الكيلو 85 جنيه .

بالمحال الأعلى سعر : الكيلو 160 جنيه .

سعر الكعك ملبن فستق

بالمحال المتوسطة : 140 جنيه .

بالمحال الأعلى سعراً : 170 جنيه .

سعر الكعك ملبن بندق

بالمحال الشعبية : 70 جنيه .

بالمحال المتوسطة : 90 جنيه .

بالمحال الأعلى سعرا : 130 جنيه .

سعر الكعك عجوة

بالمحال الشعبية : 35 جنيه .

بالمحال المتوسطة : 60 جنيه .

بالمحال الأعلى سعراً : 100 جنيه .

سعر البيتي فور شيكولاته

بالمحال الشعبية : 60 جنيه .

بالمحال المتوسطة : 85 جنيه .

بالمحال الأعلى سعراً : 120 جنيه .

سعر البيتي فور السادة

بالمحال الشعبية : 40 جنيه .

بالمحال المتوسطة : 70 جنيه .

بالمحال الأعلى سعراً : 90 جنيه .

سعر البيتي فور بالمكسرات

بالمحال المتوسطة : 100 جنيه .

بالمحال الأعلى : 150 جنيه .

سعر البسكويت السادة

بالمحال الشعبية : 55 جنيه .

بالمحال المتوسطة : 75 جنيه .

بالمحال الأعلى سعراً : 95 جنيه .

سعر البسكويت بالقرفة

بالمحال المتوسطة : 95 جنيه .

بالمحال الأعلى سعراً : 120 جنيه .

سعر الغريبة باللوز

بالمحال الشعبية : 80 جنيه .

بالمحال المتوسطة : 95 جنيه .

بالمحال الأعلى سعراً : 150 جنيه .

أسعار علب حلويات العيد المشكلة

وننقل لكم الآن أسعار علب الحلويات التي يتم تشكيلها من العديد من صنوف حلوى العيد، وذلك حسب رصدنا للأسعار بالكيلو للعلبة، من محال الحلويات مختلفة المستويات :