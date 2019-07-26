أسعار مصايف و شواطئ مرسى مطروح 2019 .. لعيد أضحى ممتع

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مصايف و شواطئ مرسى مطروح 2019 حيث أن أيام قليلة وتفصلنا على أجازة عيد الأضحى المبارك، وتتميز مصايف و شواطئ مرسى مطروح بالسحر والجمال الخلاب التي يميزها عن غيرها من المصايف في مصر، لقضاء عطلة عيد أضحى سعيدة ومميزة على البحر .

أسعار مصايف مرسى مطروح 2019

برتو مطروح

من أشهر مصايف مطروح يقع على بعد 2 كيلو من شاطئ كليوباترا، مسافة عشرة دقائق بالعربة عن وسط مدينة مطروح ومسافة 3 كيلو سيرًا على الأقدام من شاطئ مطروح يحتوي على عدد من المرافق الهامة موقف سيارات، مطعم، مسبح، واجهة للشاطئ، جميع الشاليهات مكيفة، يوجد أماكن ألعاب ترفيهية للأطفال مع منزلقات آمنة تحتوي الشاليهات أيضًا على مطبخ مجهز بالكامل بالأدوات الكهربائية وجميع الغرف مفروشة.

سعر الشالية لمدة ثلاثة ليال أربع أيام عيد الأضحى المبارك 6000 جنية شاملة كل وجبات الطعام ويكفي الشاليه الواحدة أربع إلى ستة أفراد ويختلف السعر حسب الشاليهات.

فندق ذا فيو مطروح

فندق من فئة الثلاث نجوم يضم حديقة جميع الغرف مكيفة وبها حمام خاص خدمة استقبال 24 ساعة يضم الفندق مطعم وموقف سيارات مجاني ومسبح.

الإقامة ثلاث ليال أربعة أيام في عيد الأضحى بـ 2200 جنية شاملة الوجبات والمشروبات ويختلف السعر حسب نوع الغرفة

فندق جاز كريستال

من فئة فنادق الخمس نجوم يقع في خليج ألماظة المواجهة لشاطئ مطروح يضم حديقة جميلة ومسبح والغرف بها واي فاي مجاني ومواجهة للشاطئ وموقف سيارات مجانًا ومطعم .

هو خيار جيد جدًا للأزواج الجدد يوجد نادي للأطفال وجيم رياضي يوجد أيضًا حمام استحمام ساخن للأطفال يبلغ سعر الفرد في الثلاث ليال أربع أيام من 8000-23 ألف حسب نوع الغرفة مزدوجة أو عادية أو مطله على الشاطئ .

منتجع قيصر باي

يطل المنتج مباشرة على البحر من فئة الخمس نجوم يضم المنتجع مسابح داخلية وخارجية واسبا ومسبح مخصص للأطفال ونادي وملعب للأطفال الغرف مجهزة بواي فاي مجاني ويوجد موقف مجاني للسيارات ومطعم ومركز علاجي ورياضي السعر ثلاث ليال أربع أيام من 8000- 17500 ألف حسب نوع الغرفة .

شقق فندقية رومال لودج

تقع الشقق على بعد تسع كم من شاطئ كليوباترا مطروح ، وسعر الشقة ثلاث ليالٍ وأربعة أيام في عيد الأضحى 4700 جنيه ولكنها غير شاملة الوجبات وتسع الشقة أربع إلى ست أفراد .

أسعار شواطئ مطروح 2019

تمتاز مدينة مطروح بشواطئ نظيفة وجميلة تمتاز بالمياه الزرقاء الصافية ومن شواطئ مطروح :

شاطئ العوام مجاني

شاطئ كيلوبترا مجاني ويضم موتوسيكل الشاطئ السعر 200 جنية لكل ربع ساعة

شاطي الأبيض مجاني وهو مكون من سبع شواطئ منها شاطئ زمردة وشاطئ الأصيل وشاطئ الأصلي

شاطئ روميل مجاني ويضم لعبة الباراشوت 300 جنية لكل ربع ساعة .

لم تشهد أسعار مصايف و شواطئ مطروح 2019 زيادة كبيرة عن العام الماضي، وتمتاز مصايف و شواطئ مطروح بالجمال والسحر والإبداع لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك والاستمتاع بها.