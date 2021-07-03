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أسعار ومواصفات شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة وموعد فتح باب الحجز

بواسطة عزت محمد
لؤلؤة القاهرة الجديدة مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية، عن موعد  الحجز في مشروع شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة، الذي يقع في منطقة التجمع الخامس، وبالتحديد خلف الجامعة الأمريكية، موضحة أن الشقق المطروحة في مشروع القاهرة الجديدة سيتم الحجز فيها بنظام القرعة العلنية.

لؤلؤة القاهرة الجديدة
مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة
1 موعد فتح باب الحجز في شقق تعاونيات البناء والإسكان
2 مواصفات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة
3 سعر الوحدات السكنية في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

موعد فتح باب الحجز في شقق تعاونيات البناء والإسكان

وأشارت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن موعد طرح كراسة الشروط سيبدأ يوم 15 من يوليو المقبل في مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء بمدينة نصر، مشيرة إلى أن القرعة العلنية ستتم في يوم 28 من نفس الشهر عقب انتهاء مدة الحجز.

مواصفات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

وأضافت أن مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يتكون من سبعون شقة في عمارات مكونة من خمسة أدوار متكررة إضافة إلى الدور الأرضي وجراج للسيارات، والشقق بمساحات 152 متر، و109 متر، والاثنتان نصف تشطيب وليس تشطيباَ كلياً.

سعر الوحدات السكنية في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن سعر المتر في المساحتان هو 6500 جنيه، ويبلغ سعر الشقة مساحة 152 متر نحو 988 ألف جنيه مصري، وسعر الشقة 109 متر هو 708 ألف جنيه، ويسدد منها سبعون ألف جنيه جدية حجز وهي بقيمة 10 % من ثمن الوحدة السكنية ، بينما يسدد 98 ألف لمساحة 152 متراً، على أن يسدد ما بين 60 إلى 70 % من ثمن الوحدة السكنية قبل الاستلام على أن يسدد الباقي بأقساط تصل مدتها إلى عشرون عاماَ، ونظام الأقساط كالتالي

بنود الأقساط شقق مساحة 109 متر شقق مساحة 152 متر
دفعة حجز 70 ألف جنيه 98 ألف جنيه
دفعة تخصيص 141 ألف  جنيه 296 ألف جنيه
دفعة تعاقد واستلام 212 ألف جنيه 296 ألف جنيه
أقساط ربع سنوية لمدة 5 سنوات 19 ألف جنيه 9250 جنيه
أقساط شهرية لمدة 5 سنوات 6300 جنيه
أقساط شهرية لمدة 20 سنوات 2100 جنيه 3000 جنيه
عزت محمد

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