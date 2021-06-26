قامت شركة انفنكس الشهيرة بالإعلان عن طرحها هاتفها الجديد Infinix Hot 10S الذي تم إطلاقه من الشركة ليستكمل النجاح الذي بدأه هاتف الشركة السابق Infinix Hot 10، وتم إجراء العديد من التحديثات على النسخة الأصلية من الهاتف، ليتم طرح نسخة جديدة تتميز بشكل ملحوظ، خاصة فيما يتعلق بالأداء، حيث يحتوي الهاتف على معالج ميديا تيك الجديد، والذي تم تخصيصه لألعاب Helio G85، كما اهتمت الشركة بشكل ملحوظ بالشاشة والتي تم تطويرها لتدعم معدل التردد 90Hz، وأصبحت قادرة على منح المستخدم تجربة مميزة مع ألعاب الهاتف، وقامت الشركة كذلك برفع مستوى دقة الكاميرا لتصبح 48 ميجابيكسل، ونقدم لكم أسعار ومواصفات هاتف Infinix Hot 10S.

أسعار ومواصفات هاتف Infinix Hot 10S

يتميز هاتف Infinix Hot 10S المطروح من شركة انفنكس بالفترة الأخيرة بالعديد من المزايا والصفات الرائعة، التي جعلت الهاتف الأكثر طلبًا على مستوى العالم من قبل قطاع كبير من العملاء، ومن أبرز مواصفات الهاتف الآتي:

الهاتف يدعم راديو Fm.

الهاتف يدعم الاتصال بشريحتين من نوعية Nano Sim.

الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

الهاتف مزود بشاشة مساحتها 6.82 إنش وهي مقدمة من نوع IPS LCD، جودتها الـ HD+ بدقة 720×1640 بكسل، ومعدل كثافتها 263 بكسل.

الهاتف متوفر بعدد من الإصدارات وفقًا للذاكرة الصلبة كالتالي:

الإصدار الأول من الهاتف مزود بذاكرة صلبة من نوع eMMC 5.1 سعتها 64 جيجا بايت، بينما سعة الذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت. الإصدار الثاني من الهاتف، مزود بذاكرة صلبة من نوع eMMC 5.1 بسعة 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية للهاتف 4 جيجا بايت.

الهاتف يدعم الاتصال بكرت ميموري لزيادة المساحة التخزينية.

الهاتف مزود بمعالج من نوع Helio G85، يعمل بتكنولوجيا ال12 نانو.

الهاتف مزود بمعالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2 والذي يدعم خاصية Game Zone.

الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 8 جيجا بكسل.

الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الأولى مزودة بفتحة عدسة F/1.8 وبدقة 48 ميجا والكاميرا الثانية بفتحة عدسة F/2.4 وبدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة هي كاميرا الذكاء الاصطناعي.

الهاتف يدعم الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac كما يدعم الخواص التالية: Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.

سعر هاتف Infinix Hot 10S

يختلف سعر الهاتف تبعًا لاختلاف نوع الإصدار، حيث يتوفر هاتف Infinix Hot 10S في الأسواق المصرية بإصدارين، يتم طرحهم للعملاء بمنافذ البيع بالأسعار التالية: