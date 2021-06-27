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أسعار ومواصفات هاتف OnePlus Nord N10 5G

بواسطة عزت محمد
أسعار ومواصفات هاتف OnePlus Nord N10 5G أسعار ومواصفات هاتف OnePlus Nord N10 5G

قامت شركة وان بلس الشهيرة بالإعلان عن طرحها لهاتفها الجديد OnePlus Nord N10 5G، الأحدث في عالم الهواتف المحمولة، وذكرت الشركة أنها قامت بطرح الهاتف بصورة رسمية في منافذ البيع التابعة لها والمتوفرة بجمهورية مصر العربية، والهاتف هو الأقل سعرًا بين قائمة الهواتف المطروحة في السوق وتحمل نفس المواصفات، لهذا تقدم الهاتف قائمة الهواتف الأكثر شراءًا من العملاء على مستوى العالم بشكل عام وفي السوق المصرية بشكل خاص، ونكشف لكم أسعار ومواصفات هاتف OnePlus Nord N10 5G.

1 أسعار ومواصفات هاتف OnePlus Nord N10 5G
2 سعر هاتف OnePlus Nord N10 5G

أسعار ومواصفات هاتف OnePlus Nord N10 5G

يتميز هاتف OnePlus Nord N10 5G الذي تم طرحه من شركة وان بلس الشهيرة للهواتف المحمولة بالعديد من الصفات التي وضعته في مقدمة قائمة الهواتف الأكثر إقبالًا من العملاء في السوق، ومن أبرز صفات الهاتف الآتي:

  • الهاتف يدعم خاصية التقارب التلامسي NFC.
  • الهاتف متوفر بوزن 190 جرام وأبعاد الهاتف 163×74.7×8.95 ملم.
  • الهاتف يدعم الاتصال بشريحتين من نوع Nano Sim.
  • الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
  • الهاتف مزود بشاشة مساحتها 6.49 إنش وهي من نوع IPS LCD تعمل بدقة 1080×2400 بكسل وجودتها FHD+.
  • شاشة الهاتف مزودة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass.
  • شاشة الهاتف تدعم خواص Reading Mode والـ Night Mode .
  • ذاكرة الهاتف الصلبة من نوع UFS 2.1 وسعتها 128 جيجا بايت.
  • بينما الذاكرة العشوائية للهاتف من نوع LPDDR4x وهي بسعة 6 جيجا بايت.
  • الهاتف يدعم الاتصال بكارت ميموري، يزيد من المساحة التخزينية له حتى 512 جيجا بايت.
  • الهاتف مزود بمعالج من نوع Snapdragon 690 5G ، يعمل بتكنولوجيا 8 نانو.
  • الهاتف مزود بمعالج رسومي من نوع Adreno 619L.
  • الكاميرا الأمامية للهاتف مزودة بفتحة عدسة F/2.1 ودقتها حتى 16 ميجا.
  • الهاتف مزود بكاميرا خلفية رباعية، بحيث الكاميرا الأولى مزودة بفتحة عدسة F/1.8 ودقتها حتى 64 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية مزودة بفتحة عدسة F/2.3  ودقتها 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة بفتحة عدسة F/2.4  ودقتها 2 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة مزودة بفتحة عدسة F/2.4 ودقتها 2 ميجا بكسل.
  • الهاتف يدعم الاتصال بنظام الـ GPS، كما أنها يدعم الاتصال بباقي أنظمة الملاحة التالية: Dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS .
أسعار ومواصفات هاتف OnePlus Nord N10 5G
أسعار ومواصفات هاتف OnePlus Nord N10 5G

سعر هاتف OnePlus Nord N10 5G

هاتف OnePlus Nord N10 5G مطروح بالعديد من منافذ البيع الرسمية بجمهورية مصر العربية، وسعر الهاتف يعتبر تنافسي بالمقارنة بالمزايا والخواص التي يمتكلها، حيث تتوفر نسخة الهاتف بسعة تخزينية تصل غلى 128 جيجا وذاكرة عشوائية 6 جيجا رام بسعر 4999 جنيه.

عزت محمد

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