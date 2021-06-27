قامت شركة فيفو الشهيرة بالإعلان عن طرحها للنسخة الأحدث من سلسلة هواتف الV التي تقوم الشركة بتطويرها منذ فترة طويلة، حيث قامت الشركة بالإعلان عن طرحها هاتف Vivo V21، وتعتبر تلك السلسلة من الهواتف، هي الأشهر والأكثر انتشارًا حول العالم، حيث تتميز تلك الهواتف بالأسعار الرائعة التي تنافس من خلالها الكثير من الهواتف، خاصة وأن للهاتف إمكانيات رائعة تجعله في صفوف الهواتف، الأكثر شراءًا بالوطن العربي وعلى مستوى العالم، وسنكشف لكم من خلال التقرير أسعار ومواصفات هاتف Vivo V21.

أسعار ومواصفات هاتف Vivo V21

هاتف Vivo V21 هو النسخة الأحدث لسلسلة الهواتف التي تقوم شركة فيفو بتحديثها منذ فترة طويلة، وهي سلسلة الهواتف الأشهر والأكثر شراءًا على مستوى العالم، وللهاتف العديد من المميزات التي تجعله في منافسة قوية مع الكثير من الهواتف الأخرى، خاصة وأن سعر الهاتف مناسب لقطاع كبير من العملاء، ومن أبرز مميزات الهاتف الآتي:

الهاتف يدعم الاتصال بشريحتين من نوع Nano Sim.

الهاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

الهاتف متوفر بوزن 176 جرام وأبعاد الهاتف159.7 ×73.9×7.3

الهاتف مزود بشاشة مساحتها 6.44 إنش وهي من نوع AMOLED، والتي تعمل بدقة 1080×2400 بكسل وتصل جودتها إلى FHD+ .

الهاتف مزود بمعالج من نوع Dimensity 800U، والذي يعمل بتكنولوجيا ال7 نانو.

الهاتف مزود بمعالج رسومي من نوع Mali-G57 MC3

الهاتف مزود بذاكرة صلبة من نوع UFS 2.2، والتي ترتفع سعتها إلى 128 جيجا بايت، بينما الذاكرة العشوائية ترتفع سعتها إلى 8 جيجا بايت.

الهاتف يدعم الاتصال بكرت ميموري لزيادة المساحة التخزينية حتى 512 جيجا بايت.

الهاتف مزود بكاميرا أمامية لها فتحة عدسة F/2.0 ودقتها ترتفع إلى 44 ميجا بكسل.

الهاتف مزود بكاميرا خلفية ثلاثة، بحيث تأتي الكاميرا الأولى بفتحة عدسة F/1.8 ودقتها 64 جيجا بايت، والكاميرا بفتحة عدسة F/2.2 ودقتها ترتفع إلى 8 جيجا، والكاميرا الثالثة تأتي بفتحة عدسة F/2.4 ودقتها 2 جيجا.

ترددات الواي فاي في الهاتف a/b/g/n/ac، كما يدعم كذلك Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot.

الهاتف يدعم نظام الGPS كما يدعم مختلف أنظمة الملاحة الأخرى كالآتي: A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.

سعر هاتف Vivo V21

هاتف Vivo V21 مطروح بجميع منافذ بيع شركة فيفو في مصر، ويتم بيعه للمستخدمين بأسعار تنافسية بالمقارنة بالهواتف المناسبة التي لها نفس الإمكانيات، حيث تم طرح الهاتف بنسخة 128 جيجا و8جيجا رام للذاكرة العشوائية بسعر 5690 جنيه، ويمكن شراء الهاتف من أي منفذ من منافذ البيع.