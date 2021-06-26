قامت شركة شاومي للإلكترونيات بالفترة الأخيرة، بالإعلان عن طرحها لهاتفها الجديد Xiaomi Redmi Note 8 2021 الرائع، وذلك بعدما نجحت النسخة العادية من هذا الهاتف، من تحقيق مبيعات تجاوزت ال25 مليون نسخة حول العالم، حيث قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على معالج الهاتف، لتقوم بطرح النسخة الجديدة منه للأسواق مرة أخرى في العام الجاري 2021، ويعتبر هاتف Xiaomi Redmi Note 8 2021 من أفضل الإصدارات المطروحة للهواتف الاقتصادية بالسوق هذه الفترة، حيث تتناسب مزايا الهاتف وقدراته بصورة كبيرة مع السعر المطروح به، فما هي أسعار ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 8 2021.

أسعار ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 8 2021

يمتلك هاتف Xiaomi Redmi Note 8 2021، بنسخته الجديدة والذي تم إصداره من الشركة العالمية “شاومي”، العديد من المزايا الرائعة، التي رفعت من معدلات الإقبال على شرائه بصورة كبيرة من مختلف المستخدمين حول العالم، كما ساهمت في رفع معدلات المبيعات بجميع منافذ البيع حول العالم، ومن أهم مزايا هذا الإصدار الآتي:

الهاتف يدعم راديو Fm.

الهاتف يدعم الاتصال بشريحتين من نوع Nano Sim .

الهاتف متوفر بوزن 190 جرام وبأبعاد 158.3×75.3×8.4

الهاتف مزود بشاشة مساحتها 6.3 إنش، وهي تحتوي على نوتش يأخذ شكل Dot Drop، كما أنها من نوع IPS بجودة 1080×2340.

شاشة الهاتف مطلية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass.

ذاكرة الهاتف من نوع eMMC 5.1 وسعتها 64 جيجا بايت، بينما الذاكرة العشوائية من نوع LPDDR4X وهي متوفرة بسعة 4 جيجا بايت.

الهاتف يدعم خاصية الاتصال بكارت ميموري لزيادة المساحة، حتى 256 جيجا بايت.

الهاتف مزود بمعالج من نوع Helio G85، يعمل بتكنولوجيا 12 نانو، بجانب معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2، وهو نفسه النوع الموجود في الإصدار السابق.

الهاتف مزود بكاميرا أمامية بفتحه عدسة F/2.0 ودقتها 13 ميجا.

الهاتف مزود بكاميرا خلفية رباعية، بحيث تأتي الكاميرا الأولى بفتحة عدسة F/1.8 ودقتها 48 ميجا، بينما الكاميرا الثانية بفتحة عدسة F/2.2 وبدقة 8 ميجا، والكاميرا الثالثة تأتي بفتحة عدسة F/2.4 وبدقة 2 ميجا، والكاميرا الرابعة بفتحة عدسة F/2.4 وبدقة 2 ميجا.

نظام التشغيل للهاتف من نوع أندرويد 11 وواجهة الهاتف MIUI 12.5.

الهاتف مطروح بالسوق بثلاث ألوان هي “الأبيض والأزرق والأسود”.

الهاتف يدعم برنامج GPS لتحديد المواقع، كما يدعم أنظمة A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS للملاحة.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 8 2021

الهاتف مطروح بمنافذ البيع المختلفة حول العالم من شركة شاومي، وسعر الهاتف نسخة 64 جيجا و4 جيجا رام يعادل 2599 جنيه، ويعتبره سعره مناسب جدًا للإمكانيات والمزايا التي يملكها الهاتف.