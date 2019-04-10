أسعار ياميش رمضان 2019 ومشروبات رمضان المفضلة

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك، وتبدأ جميع المنازل من الآن في التجهيز لهذا الشهر الكريم، ومن أهم التجهيزات هي شراء ياميش رمضان، وتختلف الكمية المشتراه على حسب مقدرة الشخص وعلى حسب الأسعار، ولكن أغلب المنازل لا تخلو منه، ولذلك لأهميته الكبيرة بالنسبة لصحة الإنسان، حيث أنه يمد الجسم بالطاقة والسكريات النباتية، تلك التي تعوض الجسم ما يفقده في ساعات الصيام.

ياميش رمضان

ياميش رمضان يتكون من الكثير من الأشياء، منها المكسرات والفواكه المحفوظة، حيث أن من مكونات المكسرات، الكاجو والجوز واللوز والفول السوداني وعين الجمل والبندق والفستق.

ومن مكونات الفواكه المحفوظة والتي يتم حفظها عن طريق عملية التبخير والتسكير، التين والمشمش والبرقوق الذي يُكوّن القراصيا والعنب الذي يُكوّن الزبيب، وأخر شيء هو العضو الرئيسي في ياميش رمضان وهو البلح (التمر).

أسعار ياميش رمضان 2019

تم الإعلان عن متوسط أسعار ياميش رمضان لعام 2019 على النحو التالي:

• كيلو البلح، يتراوح بين الـ 7 جنيه إلى الـ 28 جنيه.

• كيلو القراصيا، يتراوح بين الـ 17 جنيه إلى الـ 72 جنيه.

• كيلو الزبيب، يتراوح بين الـ 36 جنيه إلى الـ 39 جنيه.

• كيلو المشمشية، يتراوح بين الـ 39 جنيه إلى 56 جنيه.

• كيلو الفستق، يتراوح بين الـ 88 جنيه إلى الـ 175 جنيه.

• لفة قمر الدين، يتراوح سعرها بين الـ 16 جنيه إلى الـ 30 جنيه.

• كيلو عين الجمل (بالقشر)، يتراوح بين الـ 37 جنيه إلى الـ 43 جنيه.

• كيلو عين الجمل المقشر (أي بدون قشر)، يتراوح بين الـ 88 جنيه، إلى الـ 100 جنيه.

• كيلو اللوز المقشر، يتراوح بين الـ 65 جنيه إلى الـ 85 جنيه.

مشروبات رمضانية

هناك الكثير من المشروبات التي لا تخلو منها مائدة أغلب المنازل في شهر رمضان، فعند بداية الإفطار يشعر الكثير من الناس بالعطش أكثر من الجوع، وتتميز المشروبات الرمضانية بألوانها الجميلة وطعمها اللذيذ ومن أهم تلك المشروبات ما يلي:

• العرقسوس الذي يعد من أهم المشروبات الرمضانية.

• التمر هندي.

• الكركديه.

• قمر الدين.

• الدوم.

وجميع تلك المشروبات، تحتوي على الكثير من الفوائد للصحة العامة.

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