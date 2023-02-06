أسهل أكلة.. طريقة المكرونة بالصلصة الحمراء الشهية جداً

لكل محبي المكرونة سنقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة وسريعة لعمل المكرونة بالصلصة الحمراء الشهية جداً، سنقدم لكم تفاصيل تلك الوصفة التي يحبها الجميع من المكونات والخطوات بالتفصيل، تابعونا.
المكرونة بالصلصة الحمراء
تعتبر المكرونة بالصلصة الحمراء واحدة من أسهل وأطيب الأكلات التي يمكن تجهيزها وتقديمها لأسرتك.
مكونات المكرونة بالصلصة الحمراء
- واحد كيس مكرونة بأي شكل تفضلونه
- نصف كيلو طماطم ( 500 جرام)
- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
- ثمرة بصلة متوسطة الحجم
- فصان ثوم مفروم
- ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.
- 4 ملعقة صغيرة زيت نباتي.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
طريقة تجهيز الأكلة
- نقوم أولًا بسلق المكرونة، في قدر كبير ملئ بالماء ونتركه على نار متوسطة حتى يغلي ثم نضيف ملعقتان من الزيت مع ملعقة ملح ثم نضيف كمية مكرونة، ونتركها لمدة 10 دقائق مع التقليب من وقت لاخر حتى تنضج.
- وبعد السلق نقوم بتصفية المكرونة من ماء السلق بمصفاة مع أخذ كوب من مياه السلق ونحتفظ به جانباً، ثم نغسلها بالماء البارد
- في هذه الأثناء نقوم بتحضير صلصة المكرونة، نقوم بتقطيع ثمرة البصل إلى مكعبات صغيرة.
- وفي الخلاط الكهربائي نضع فيه كمية الطماطم ونقوم بضربها حتى تصبح عصير.
- في قدر متوسط نضع ملعقان صغيرتان زيت مع ثوم مفروم والبصل على نار متوسطة الحرارة مع التقليب حتى يتشوح الثوم والبصل ويصبح لونهم ذهبي
- ثم نصب كمية عصير طماطم مع ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم ونقلب جيداً حتى تنضج وتتسبك الصلصة ويصبح قوامها سميك قليلاً.
- وبعد ذلك نضيف كمية المكرونة المسلوقة على الصلصة المعدة ثم نخفض درجة حرارة النار إلى نار هادئة، ونتركها لمدة 5 دقائق مع التقليب حتى تتجانس المكرونة والصلصة
- نصب المكرونة بالصلصة الحمراء في طبق التقديم ونقدمها ساخنة مع فراخ بانية أو فراخ مشوية أو مبدة وغيرها من الأطباق.