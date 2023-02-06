أسهل أكلة.. طريقة المكرونة بالصلصة الحمراء الشهية جداً

لكل محبي المكرونة سنقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة وسريعة لعمل المكرونة بالصلصة الحمراء الشهية جداً، سنقدم لكم تفاصيل تلك الوصفة التي يحبها الجميع من المكونات والخطوات بالتفصيل، تابعونا.

المكرونة بالصلصة الحمراء

تعتبر المكرونة بالصلصة الحمراء واحدة من أسهل وأطيب الأكلات التي يمكن تجهيزها وتقديمها لأسرتك.

مكونات المكرونة بالصلصة الحمراء

واحد كيس مكرونة بأي شكل تفضلونه

نصف كيلو طماطم ( 500 جرام)

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ثمرة بصلة متوسطة الحجم

فصان ثوم مفروم

ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

4 ملعقة صغيرة زيت نباتي.

2 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تجهيز الأكلة