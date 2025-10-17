أسوان: اسعار المواصلات بعد زيادة اسعار الوقود – أكتوبر 2025

أعلنت محافظة اسوان عن اسعار المواصلات الجديدة بعد ان تم تحريك اسعار الوقود بأنواعه (البنزين بأنواعه، السولار، وغاز تموين السيارات) صباح اليوم الجمعة.

وجائت اسعار الوقود الجديدة

المنتج البترولي السعر قبل الزيادة السعر بعد الزيادة مقدار الزيادة بنزين 80 15.75 جنيه/لتر 17.75 جنيه/لتر +2 جنيه بنزين 92 17.25 جنيه/لتر 19.25 جنيه/لتر +2 جنيه بنزين 95 19.00 جنيه/لتر 21.00 جنيه/لتر +2 جنيه السولار (ديزل) 15.50 جنيه/لتر 17.50 جنيه/لتر +2 جنيه غاز تموين السيارات 7 جنيه/م³ 10 جنيه/م³ +3 جنيه

واليكم الصور الرسمية لجميع اسعار التعريفات الجديدة الصادرة من مكتب محافظ اسوان

بعد هذه الزيادة، قررت الحكومة تثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة لا تقل عن عام كامل كحد أدنى، أي أن لا تُجرى زيادات إضافية خلال ذلك الفترة المعلنة، إلا في ظروف استثنائية.