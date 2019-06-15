“أصيبت بكسور”.. طالبة تُلقى بنفسها من الدور الثاني بسبب امتحان الاستاتيكا

بسبب امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة قامت طالبة ظهرا ليوم وعقب انتهاء الامتحان بإلقاء نفسها من الطابق الثاني، فقد قامت طالبة بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بإلقاء نفسها من الطابق الثاني وأسفر ذلك عن إصابتها بكسور وتم نقلها لمستشفى الغردقة العام.

وصرحت الأستاذة نوار فاضل وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر بأن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة قد تلقت إخطار من لجنة مدرسة خالد بن الوليد بمدينة الغردقة بقيام طالبة بإلقاء نفسها من الدور الثاني بعد أن خرجت من امتحان مادة الاستاتيكا اليوم وأصيب الطالبة بكسور وتم نقلها لمستشفى الغردقة.

وكانت هيئة الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر قد تلقت استغاثة من لجنة مدرسة خالد بن الوليد بالغردقة تفيد بقيام طالبة بإلقاء نفسها من الدور الثاني وتم نقلها على الفور إلى مستشفى الغردقة العام بواسطة سيارة إسعاف وتبين بالشف عن الطالبة إصابتها بكسور ، وتم عمل اللازم وأن حالة الطالبة مستقرة الآن.

وفى كل عام ومع بدء امتحانات الثانوية العامة تظهر ضحايا الامتحانات فى الظهور، فمع بدء امتحانات هذا العام انتحرت فتاة فى محافظة الشرقية واليوم ألقت طالبة بنفسها من الدور الثاني .. وتتوالى أحداث وضحايا الثانوية العامة يوماً بعد يوم، حيث يزداد الشد العصبي لدى الطلاب وأولياء الأمور والضغط على الطلاب لتحقيق نتائج جيدة تساعدهم فى دخول كليات القمة.