تظلمات التموين أغسطس 2019 وكيفية تقديم التظلم على موقع دعم مصر tamwin.com

موقع دعم مصر لتقديم تظلمات التموين من أهم المواقع التي يسعى المواطنون المصريون إلى استخدامها لتقديم تظلمات بطاقة التموين أغسطس 2019 خاصة مع بداية وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب تظلمات التموين من المواطنين الذين تضرروا من عملية التحديث للبيانات الخاصة بالبطاقات التموينية، مع إتخاذ قرارات مهمة مثل عملية إيقاف دعم الخبز على بطاقاتهم التموينية لفترة خمسة عشر يومًا، وفي التقرير التالي سنقدم لكم شرحًا وافيًا لكيفية تقديم تظلمات التموين عبر موقع دعم مصر ولكن بعدما نوضح لكم مجموعة من النقاط أهمها التعرف على الفئات التي حرمت من التموين مؤخرًا حتى تستطيع تقديم تظلمات التموين 2019 ولا يتم رفض تظلمك.

حالات قبول تظلمات التموين:

ويحق لك التقدم بـ تظلمات التموين إن كنت ليس من الفئات التالية:

(1) إذا كنت تستهلك ما يزيد عن ألف كيلو واط شهريًا من الكهرباء.

(2) لو كانت عائلتك تمتلك أكثر من ثلاثة سيارات.

(3) لو أن عائلتك تمتلك قيمة مضافة تتزايد عن مائتي ألف جنيه.

(4) لو كان تقدير العائلة الضريبي أكثر من مائة ألف جنيه.

(5) لو كانت عائلتك تمتلك سيارة من أي من طرازات بعد سنة 2013.

(6) لو كانت عائلتك تمتلك أراض زراعية تزيد عن 15 فدان.

(7) لو أن حساب الجمارك الخاص باستيراد العائلة يزيد عن 50 أو واردات عائلية أكثر من 100 ألف جنيه.

(8) أو إذا ما كانت العائلة تتقاضى راتب حكومي شهري أكثر من 15 ألف جنيه.

تظلمات التموين 2019 كيفية التقديم عبر موقع دعم مصر

افتح موقع دعم مصر – وزارة التموين وبعد ذلك عليك أن تقوم بإدخال كل من اسم المستخدم، وكلمة السر المسجلة بالبطاقة التموينية، وعبره يمكنك أن تقدم التظلم بكل سهولة وييسر.

تظلمات التموين عبر الوزارة بصورة ورقية وليست إلكترونية 2019

اذهب إلى المكتب التمويني الأقرب لك وأحضر معك جميع المستندات اللازمة للتقديم، وبعد ذلك احصل من الموظف على استمارة أداء الخدمة التموينية وهو مستند به تظلم التموين الخاص بك، بعد ذلك عليك أن تقوم بتعبئة هذه الاستمارة ولا تقلق فهي بياناتك وبيانات المستفيدين من بطاقتك وهي على الأغلب الاسم والرقم القومي لجميع المسجلين على البطاقة التموينية، وعليك أن ترفق الصورة الضوئية للرقم القومي لجميع المستفيدين.

وبعدما قمت بتعبئة استمارة تظلمات التموين يمكنك أن تتأكد على احتواء الملف على كل من صور البطاقات الخاصة بالرقم القومي، وشهادات الميلاد، وتكتب رقم المحمول المسجل في شركات الاتصالات الموجودة في مصر لو كان لديك أو أي من المستفيدين، وبعد ذلك قم باعطاء هذه الاستمارة لموظف المكتب التمويني وسيعطيك وصل يؤكد أنه تم تسجيل التظلم لديه، والذي بعد ذلك سيقوم بتسجيله على الكمبيوتر بعد المراجعة من المتخصص.

والمرحلة الأخيرة يقوم فيها الموظف المختص بإدخال جميع البيانات الخاصة بك على قاعدة بيانات تابعة لمركز معلومات الإنتاج الحربي أو موقع دعم مصر، لتصل لهيئة الرقابة الإدارية التي تراجعها بدورها، وفي النهاية يخطر مكتب التموين المواطن بالقبول أو الرفض لتظلمات التموين التي قدمها مع الذكر للسبب في حالة الرفض.