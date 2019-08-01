أعرف قيمة الزيادة في مرتبك بعد إعلان المالية قواعد تطبيق الحد الأدني للأجور وصرف الحافز التكميلي

أصدرت وزارة المالية القواعد التنفيذية لبدء تطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والاقتصادية .. إلخ، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتحديد الأدنى للأجور في كل درجة وظيفية أو ما يعادل تلك الدرجات في الأول من شهر يوليو 2019، وذلك حتى يعرف كل موظف بقيمة الزيادة في مرتبة بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور، حيث تم زيادة كافة الدرجات الوظيفية.

قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الحافز التكميلي:-

أشارت وزارة المالية بأن الحد الأدنى لإجمالي الأجر هو ما يشمل الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي + الأجر المكمل أو الأجر المتغير + حصة الحكومة في المزايا التأمينية والتي تؤديها الحكومة عن الموظف أو العامل في تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1627.

والأجر المكمل أو المتغير يشمل كافة المكافآت والبدلات والمزايا النقدية التي يتم صرفها لأغراض بصفة عمومية أو جماعية أو شهرية أو دورية أو يتم صرفها لمرة واحدة في العام أو لعدة مرات في العام.

والحافز التكميلي للحد الأدنى يتم حسابه على أساس الفرق بين إجمالي الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار مجلس الوزراء والمتوسط الشهري الذي يتقاضاه الموظف من قيمة إجمالي الأجر في الأول من يوليو 2019.

وضربت وزارة المالية أمثلة على قرار مجلس الوزراء رقم 1627 الخاص بالحد الأدنى للأجور ومقدار الزيادة لكل موظف في حالة ما إذا كان يتقاضاه من أجر إجمالي يقل عن الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار مجلس الوزراء وذلك كما هو مبين على النحو التالي :-