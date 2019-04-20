أعرف لجنتك الانتخابية …و500 جنيه عقوبة التخلف عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحفياً، في اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر والتي بدأت أمس السبت 20 أبريل 2019 للإعلان عن أخر ما وصلت له عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية سواء داخل مصر أو خارجها.

حيث يعد اليوم الأحد هو ثالث يوم وأخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالنسبة للمصريين خارج مصر، وثاني أيام التعديلات الدستورية للمصريين داخل مصر.

أعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي:-

يمكن لك عزيزي المواطن معرفة مقرك الانتخابي من خلال أكثر من طريقه وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات تسهيلاً على المواطنين الراغبين في المشاركة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهذه الطرق هي :-

* من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بالضغط هنا

* من خلال الاتصال على رقم 141 من خلال أي خط أرضي أو محمول.

* من خلال إرسال الرقم القومي في رسالة نصية على رقم 5151.

وتبدأ عملية التصويت على التعديلات الدستورية بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بذات اليوم، كما يتواجد عدد من الشباب أمام اللجان لمساعدة المواطنين الراغبين في معرفة لجانهم الانتخابية، حيث يكون مع كل شاب لاب توب متصل بشبكة الإنترنت يمكن من خلاله مساعدة المواطن في التعرف على لجنته الانتخابية.

وتتضمن التعديلات الدستورية تعديل عدد من المواد الدستورية وإضافة مواد أخرى رأى ممثلي الشعب وهم أعضاء مجلس النواب لابد من إضافة تلك المواد الدستورية أو إعادة صياغتها لتتفق مع طبيعة الأخطار التي تحيط بمصر، خاصة وأننا نقع في منطقة غير مستقرة سياسياً.

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