أعرف لجنتك الانتخابية في التعديلات الدستورية 2019

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن موعد الاستفتاء الشعبي من قبل المواطنين على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب على دستور جمهورية مصر العربية عام 2014، أيام 19، 20، 21، للمصرين في الخارج، وأيام 20، 21، 22 للمصريين في الداخل.

وتضمنت التعديلات الدستورية العديد من مواد الدستور أهما المواد الخاصة بمدد الرئاسة حيث أصبحت 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وكذلك نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، بالإضافة إلى إعادة أحياء مجلس الشوري تحت مسمى مجلس الشيوخ لمساعدة مجلس النواب في مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة، والعديد من المواد الأخرى، التي رأي فيها البرلمان ضرورة التعديل، من أجل استقرار البلاد.

الاستعلام عن اللجان الانتخابية في التعديلات الدستورية:-

يمكن للمواطنين الاستعلام عن اللجان الانتخابية للمشاركة في التعديلات الدستورية بأكثر من طريقها وهذه الطرق هي :-

1- من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بالضغط هنا

2- الاتصال برقم 141 من خلال أي خط أرضي أو محمول.

3- إرسال الرقم القومي في رسالة نصية من أي موبايل على رقم 5151.

من جهة أخرى فقد طالبت الهيئة الوطنية للانتخابات من المواطنين سواء داخل مصر أو خارجها المشاركة بكثافة في التعديلات الدستورية سواء بنعم أو لا، لأن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية هو واجب وطني على كل مصري أو مصرية، كما حذرت الممتنعين عن المشاركة بالتصويت في التعديلات الدستورية من التعرض للعقوبة التي حددها القانون وهي عقوبة دفع غرامه قدرها 500 جنيه.

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