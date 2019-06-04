أعرف مواعيد صلاة عيد الفطر 2019 في مصر _ وتكبيرات عيد الفطر المبارك 2019 

يبحث جميع المسلمين اليوم عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019،حيث يستقبل جميع المسلمين غدا يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 باستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك كل عام وانتم بخير ،وجميع المسلمين في محافظات مصر ومعظم الدول العربية يودعون أخر ليالي شهر رمضان الكريم يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 ،ويتساءل الجميع اليوم عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 1440 – 2019 في جميع محافظات مصر
ولقد أعلنت أمس دار الإفتاء المصرية بأن أول يوم عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 وأن اليوم الثلاثاء 4 يونيو هو المتمم لشهر رمضان الكريم ،اعادة الله علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.
مواعيدصلاة عيد الفطر المباركبمحافظات جمهورية مصر العربية 2019-1440 :
القاهرة 5:19
الجيزة 5:19
الإسكندرية 5:21
بورسعيد 5:12
السويس 5:14
العريش 5:06
طور سيناء 5:13
سانت كاترين 5:11
طابا 5:06
شرم الشيخ 5:12
دمنهور 5:20
طنطا 5:18
المنصورة 5:16
الزقازيق 5:17
بنها 5:18
شبين الكوم 5:19
كفر الشيخ 5:18
الفيوم 5:22
بنى سويف 5:21
المنيا 5:25
أسيوط 5:25
سوهاج 5:25
قنا 5:22
أسوان 5:25
أبو سمبل 5:34
مرسى مطروح 5:32
الغردقة 5:15
الخارجة 5:33
الإسماعيلية 5:13
دمياط 5:13
السلوم 5:40
نويبع 5:08
حلايب 5:14
شلاتين 5:16
تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك 2019
سنقدم لكم الآن تكبيرات عيد الفطر 2019، لأداء في غدا اليوم الاربعاء صلاة عيد الفطر المبارك في صباح اليوم:
“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيرا، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً،لاإله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، لا إله إلا الله و لا نعبدُ إلا إياهُ، مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون،اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً”.
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