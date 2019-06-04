أعرف مواعيد صلاة عيد الفطر 2019 في مصر _ وتكبيرات عيد الفطر المبارك 2019 

يبحث جميع المسلمين اليوم عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2019،حيث يستقبل جميع المسلمين غدا يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 باستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك كل عام وانتم بخير ،وجميع المسلمين في محافظات مصر ومعظم الدول العربية يودعون أخر ليالي شهر رمضان الكريم يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 ،ويتساءل الجميع اليوم عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 1440 – 2019 في جميع محافظات مصر

ولقد أعلنت أمس دار الإفتاء المصرية بأن أول يوم عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 وأن اليوم الثلاثاء 4 يونيو هو المتمم لشهر رمضان الكريم ،اعادة الله علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.

مواعيدصلاة عيد الفطر المباركبمحافظات جمهورية مصر العربية 2019-1440 :

القاهرة 5:19

الجيزة 5:19

الإسكندرية 5:21

بورسعيد 5:12

السويس 5:14

العريش 5:06

طور سيناء 5:13

سانت كاترين 5:11

طابا 5:06

شرم الشيخ 5:12

دمنهور 5:20

طنطا 5:18

المنصورة 5:16

الزقازيق 5:17

بنها 5:18

شبين الكوم 5:19

كفر الشيخ 5:18

الفيوم 5:22

بنى سويف 5:21

المنيا 5:25

أسيوط 5:25

سوهاج 5:25

قنا 5:22

أسوان 5:25

أبو سمبل 5:34

مرسى مطروح 5:32

الغردقة 5:15

الخارجة 5:33

الإسماعيلية 5:13

دمياط 5:13

السلوم 5:40

نويبع 5:08

حلايب 5:14

شلاتين 5:16

تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك 2019

سنقدم لكم الآن تكبيرات عيد الفطر 2019، لأداء في غدا اليوم الاربعاء صلاة عيد الفطر المبارك في صباح اليوم:

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيرا، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً،لاإله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، لا إله إلا الله و لا نعبدُ إلا إياهُ، مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون،اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً”.