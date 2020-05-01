أعلى شهادة استثمار في مصر.. أبرز المعلومات عن شهادة الـ14% فائدة سنويا

أصبحت شهادة الاستثمار صاحبة الـ 14 % فائدة سنويا والمقدمة من قبل بنك الاستثمار القومي واحدة من أكثر ما يبحث عنه المواطنون في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية للبحث عن مميزاتها وعيوبها وكيف يتم التواصل من أجل عملها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تقدم عائد مميز على مدار السنة وهو 14% والذي لا يتواجد في العديد من الشهادات الأخرى.
وكان بنك الاستثمار القومي قد أعلن خلال الفترة الماضية عن طرح شهادة استثمار جديدة (ب) بعائد سنوي يصل لـ 14% وذلك من خلال فروع البنك الأهلي المصري ومن خلال تطبيقات البنك الإلكترونية والتي يمكن لأي مواطن التواصل من خلالها وعمل الشهادة بكل سهولة.
تعرف على المعلومات الخاصة بشهادة الاستثمار الجديدة ذات الـ 14% فائدة سنويا
ومن خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” سنقدم لكم كافة المعلومات الخاصة بشهادة الاستثمار الجديدة المقدمة من بنك الاستثمار القومي ذات الـ 14% فائدة سنوية، وإليكم المميزات:
- أولا تعتبر تلك الشهادة ذات الـ 14% فائدة سنويا هي أعلى عائد سنوي مقدم على مستوى كافة البنوك، مقارنة بغيرها من الشهادات، وبالنسبة لشهادة 15% فائدة فإنها تقدم لمدة عام واحد غير قابلة للتجديد بينما تلك الشهادة تكون لمدة عامين.
- ثانيا يتم إصدار شهادة الاستثمار لكافة عملاء البنك الأهلي المصري من خلال جميع فروعه أو التطبيقات الإلكترونية.
- ثالثا يتم بيعها من خلال عملة الجنيه المصري فقط
- رابعا الحد الأدنى لشراء الشهادة هو ألف جنيه فقط
- خامسا دورية الصرف الخاصة بالشهادة تكون كل ثلاثة أشهر وليس كل شهر
- سادسا يُسمح للعملاء بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر على الأقل ولكن يُخصم منها نسبة الفوائد التي حصل عليها
- سابعا يتيح البنك الأهلي للمواطنين الاقتراض بضمان الشهادة