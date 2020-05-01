أعلى شهادة استثمار في مصر.. أبرز المعلومات عن شهادة الـ14% فائدة سنويا

أصبحت شهادة الاستثمار صاحبة الـ 14 % فائدة سنويا والمقدمة من قبل بنك الاستثمار القومي واحدة من أكثر ما يبحث عنه المواطنون في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية للبحث عن مميزاتها وعيوبها وكيف يتم التواصل من أجل عملها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تقدم عائد مميز على مدار السنة وهو 14% والذي لا يتواجد في العديد من الشهادات الأخرى.

وكان بنك الاستثمار القومي قد أعلن خلال الفترة الماضية عن طرح شهادة استثمار جديدة (ب) بعائد سنوي يصل لـ 14% وذلك من خلال فروع البنك الأهلي المصري ومن خلال تطبيقات البنك الإلكترونية والتي يمكن لأي مواطن التواصل من خلالها وعمل الشهادة بكل سهولة.

تعرف على المعلومات الخاصة بشهادة الاستثمار الجديدة ذات الـ 14% فائدة سنويا

ومن خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” سنقدم لكم كافة المعلومات الخاصة بشهادة الاستثمار الجديدة المقدمة من بنك الاستثمار القومي ذات الـ 14% فائدة سنوية، وإليكم المميزات: