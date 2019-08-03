أفضل دعاء يوم عرفة لغير الحاج بمناسبة اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 1440 ھ

في هذه الأيام المباركة يبحث الكثير من المسلمين حول العالم من غير الحجاج عن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها يوم عرفة والتي من خلالها يتقربون لله عز وجل، فيطلبون عفوه وغفرانه والنجاة من النار في هذا اليوم المبارك، وفيما يلي نرصد لكم أهم الأدعية التي يحتاجها المسلم يوم عرفة بغرض التقرب للمولى عز وجل.

يوم عرفة لسنة 1440 ھ :

يوم وقفة عرفات هو اليوم التاسع من ذي الحجة والذي يجب على كل مسلم أن يصوم هذا اليوم على سبيل التقرب لله عز وجل، هذا وتوافق وقفة عرفات يوم السبت الموافق 10 أغسطس، فيجب على كل مسلم أن يداوم على صيام هذا اليوم لما له من فضل عظيم للمسلمين في كل أرجاء العالم، ففيه تزداد الحسنات وتكفر السيئات وترتفع درجة العبد عند الله عز وجل، وكما وعدناكم في السطور القادمة نسرد لكم أهم الأدعية التي يستعين بها المسلم ليحصل على الأجر والثواب العظيم في هذا اليوم.

الأعمال المستحبة في العشر أيام الأولى من ذي الحجة :

يجب علينا أن نغتنم هذه الأيام المباركة من خلال صيام التسع أيام الأولى من شهر ذي الحجة الذي كان أول أيامه يوم الجمعة الموافق 2 من أغسطس، فاليوم العاشر يوافق عيد الأضحى المبارك ولا يستحب الصيام فيه، بل يجب على المسلم أن يجتهد في العبادة خلال تلك الأيام العظيمة، ومن أهم الأعمال المستحبة خلال هذه الأيام :