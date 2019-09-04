عاجل| أفضل شهادة ادخارية في البنك الأهلي وبنك مصر بعد قناة السويس

بعد انتهاء مدة شهادة قناة السويس صاحبة العائد الكبير، والبدء في تسليم أصحابها للعائد المخصص لهم، يبحث نحو مليون ومائة ألف عميل أصحاب شهادات قناة السويس عن شهادات ادخارية بديلة ، وخاصة في البنك الأهلي وبنك ومصر.







البدء في رد قيم شهادات قناة السويس

وتبدأ البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس وهي : بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس وبنك القاهرة، في تسليم أصحاب الشهادات الادخارية قناة السويس قيم الشهادات، اعتبارا من الغد الخميس الموافق 5 سبتمبر وحتى يوم الإثنين 16 من نفس الشهر الجاري.







أفضل شهادات ادخارية في البنك الأهلي

نقدم لقرائنا الكرام وأصحاب شهادات قناة السويس التي بدأت البنوك في تسليم ورد قيمتها أفضل الشهادات الادخارية في البنك الأهلي المصري، وهي:







شهادات استثمار «ب» ويتم طرحها بالبنك الأهلي بديلا عن بنك الاستثمار القومي بعائد سنوي ثابت 14.75 %، ويتم صرف العائد كل شهر.

شهادات استثمار ذات عائد ثابت 14%، بمدة 3 سنوات ويتم صرف عائدها كل 3 أشهر.

الشهادات البلاتينية صاحبة العائد المتغير 14.5% ، وتكون مدتها 3 سنوات ، ويتم صرف العائد الخاص بها كل 3 شهور.

شهادات ادخار البنك الأهلي البلاتينية وهي شهرية ويكون العائد فيها ثابت 14% سنويًا، كما يتم صرفه شهريا ، وتكون الشهادة مدتها 3 سنوات.

أفضل شهادات ادخارية في بنك مصر







أما عن أفضل شهادات ادخارية في بنك مصر بدلا من شهادات قناة السويس وهي:

شهادة القمة صاحبة العائد الثابت سنويًا 14% ، وهي ذات المدة الـ3 سنوات ، ويكون صرف العائد فيها شهريا.

الشهادة الثلاثية ومدتها أيضا 3 سنوات، ويكون العائد المتغير 14.5% ويصرف عائدها بشكل ربع سنوي.





