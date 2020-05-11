أقاموا مباراة كرة قدم.. نيابة الهرم تتخذ إجراء بشأن 24 شخصا

أخلت نيابة الهرم بمحافظة الجيزة، سبيل 24 شخصًا، بضمان محل إقامتهم، وذلك على خلفية إقامتهم مباراة كرة قدم في ملعب بمنطقة اللبيني، مساء أمس الأحد،، كما طلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن بالمحافظة وإدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الجيزة بشأن الواقعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرّر يوم الخميس الماضي، الموافق 7 مايو، استمرار حظر التجوال في البلاد بدءًا من 9 مساءً، وحتى 6 صباحًا من اليوم التالي، مع استمرار الإجراءات نفسها التي جرى اتخاذها بداية من يوم الجمعة 24 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك 1441هـ.

مباراة كرة قدم

وتمكنت مباحث أمن الجيزة، اليوم الإثنين، من ضبط 21 شخصًا خالفوا قرار مجلس الوزراء بشأن حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، وذلك بعد إقامتهم مباراة كرة قدم بأحد الملاعب في شارع اللبيني بمنطقة الأهرام في محافظة الجيزة.

كما تمكّنت مباحث أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص آخرين، وهم القائمين على إدارة وتشغيل الملعب الذي جرت فيه الواقعة.

القبض على أكثر من 9 آلاف

وفي سياق الحديث عن إلقاء القبض على 24 شخصًا خالفوا قرار حظر التجوال بإقامة مباراة كرة قدم في الهرم، فإن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت قد ألقت القبض على أكثر من 9 آلاف شخص خلال اليومين الماضيين، لاختراقهم قرار حظر التجوال، على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وكان رئيس الوزراء أكد أن الفترة المقبلة سيطبق فيها عقوبات صارمة على المواطنين المخالفين لقرار حظر التجوال، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت منذ بداية أزمة ظهور فيروس كورونا المستجد، على التوازن بين صحة المواطنين والحفاظ على الاقتصاد.