أقوى العروض من كارفور بمناسبة شهر رمضان وتخفيضات كبيرة على الشاشات و الأجهزة الكهربائية..ومفاجأة لمن يشترى طلبات تفوق 250 جنيه

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وما يتميز به من إقبال متزايد من قبل المواطنين على كافة أنواع السلع وخاصة السلع الغذائية والشاشات والأجهزة الكهربائية والمنظفات وغيرها من السلع الأخرى، فإن السلاسل الكبرى في مصر وعلى راسها سلسلة كارفور تبذل قصارى جهدها من أجل إرضاء المواطن المصري، من خلال طرح عروض اقتصادية تتضمن تخفيضات هائلة لا مثيل لها أحياناً تصل إلى النصف على بعض السلع، من أجل التخفيف والتيسير على المواطن المصري.

عروض كارفور في رمضان 2019:-

ويعد العرض الأخير الذي طرحته سلسلة كارفور في كافة فروعها المنتشرة بأغلب أنحاء الجمهورية من أقوي العروض حيث أنه يتضمن تخفيضات كبيرة على السلع التي تهم المواطن المصري خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتضمن تخفيضات على السلع الغذائية من منتجات ألبان ومكرونه وأرز ولحوم … إلخ، بالإضافة إلى المنظفات.

وفي شهر رمضان يقبل المواطنين في مصر وغيرها من الدول العربية على مشاهدة المسلسلات والبرامج الرمضانية ولهذا نجد أن أغلب المواطنين في مصر يقبلون وبشكل غير عادى على شراء الشاشات حتى يتمكن من مشاهدة مسلسلات رمضان، وغيرها من البرامج الرمضانية الأخرى.

كما يتضمن عرض كارفور في رمضان تخفيضات على أجهزة المحمول ، كما يتضمن عرض كارفور بمناسبة شهر رمضان المبارك تخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية، ويمكن مشاهدة العروض من خلال الصور السابقة، كما يقدم كارفور مفاجأة لمن يقوم بشراء طلبات تفوق ال 250 جنيه حيث يقوم بتوصيلها للمنازل مجاناً.

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