وزير التموين يعلن: أكبر بطاقة تموين في مصر تضم “33 فردا”

صرح وزير التموين عن أغرب بطاقة تموينية في مصر، حيث أشار أن سيستم الوزارة أوضح أن هناك بطاقة تموينية مسجل بها 33 فردا، وذلك في محافظة الشرقية، وأضاف الوزير خلال المؤتمر الذي عقد صباح اليوم أن بعض العاملين ظنوا وجود خطأ في النظام، ولكن تم التحقق من صحة البطاقة، وهي بطاقة تموينية لجد قام بإضافة أبنائه وأحفاده على نفس البطاقة، وأشار أت البعض يعتبر أن الفصل الاجتماعي في بطاقات التموين عيبا خاصة في المناطق الريفية.
يذكر أن وزير التموين قد أقام صباح اليوم مؤتمرا صحفيا صباح اليوم، أعلن فيه عن معايير حذف الأفراد من بطاقات التموين للمرحلة الرابعة، حيث أعلن عن 12 شرطا يجب أن تتوافر إحداهم في المستفيدين ليتم حذفهم من البطاقات وهذه المعايير هي
في حالة ما إذا زاد استهلاك الأسرة من الكهرباء عن 1000 كيلووات في الشهر.
إذا كان لدى الأسرة أكثر من ثلاثة سيارات.
إذا كان الأسرة لديها قيمة مضافة بأكثر من ألفي جنيه.
إذا زاد إجمالي ضرائب الأسرة عن 100 ألف جنيه.
إذا كان لدى الأسرة سيارة موديل 2013 فأحدث.
إذا كان لدى الأسرة حيازة أراضي زراعية أكثر من 15 فدان.
إذا كان لدى الأسرة جمارك صادرات بقيمة تزيد عن 100 ألف جنيه.
إذا زاد استهلاك الأسرة للموبايل عن 800 جنيه شهريا.
إذا كان الأسرة دخلها الحكومي أكثر من 15 ألف جنيه.
إذا كان لدى الأسرة مهنة عليا.
إذا كان للأسرة واردات بقيمة تزيد عن 100 ألف جنيه.
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