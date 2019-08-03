وزير التموين يعلن: أكبر بطاقة تموين في مصر تضم “33 فردا”

صرح وزير التموين عن أغرب بطاقة تموينية في مصر، حيث أشار أن سيستم الوزارة أوضح أن هناك بطاقة تموينية مسجل بها 33 فردا، وذلك في محافظة الشرقية، وأضاف الوزير خلال المؤتمر الذي عقد صباح اليوم أن بعض العاملين ظنوا وجود خطأ في النظام، ولكن تم التحقق من صحة البطاقة، وهي بطاقة تموينية لجد قام بإضافة أبنائه وأحفاده على نفس البطاقة، وأشار أت البعض يعتبر أن الفصل الاجتماعي في بطاقات التموين عيبا خاصة في المناطق الريفية.

يذكر أن وزير التموين قد أقام صباح اليوم مؤتمرا صحفيا صباح اليوم، أعلن فيه عن معايير حذف الأفراد من بطاقات التموين للمرحلة الرابعة، حيث أعلن عن 12 شرطا يجب أن تتوافر إحداهم في المستفيدين ليتم حذفهم من البطاقات وهذه المعايير هي