ألفاظ وأوصاف صادمة للنساء البدينة.. المجلس الأعلى يستدعي ريهام سعيد للتحقيق معها

حلقة مثيرة للنقاش والجدل قدمتها المذيعة ريهام سعيد على قناة الحياة في برنامج صبايا الخير، سخرت فيه من السمناء البدناء وممن يعانون من السمنة، ما أثار استياء وضيق الكثير من السيدات المصريات خاصة أن حديثها حمل أوصاف لا تليق وعبارات غير لائقة أيضا.

شكوى المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد

تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدة شكاوى مقدمة منها ما قدمه المجلس القومي للمرأة وعدد من المصريات المستائين من كلام وحديث ريهام سعيد عن المرأة البدينة، ومن هم مثل لهم كلام ريهام سعيد إهانة عبر حلقة السمنة على قناة الحياة.

استدعاء ريهام سعيد للتحقيق

وكشف رئيس لجنة الشكاوى جمال شوقي، بالمجلس الأعلى للإعلام أنه من المقرر أن يستدعي المجلس الإعلامية ريهام سعيد للمثول أمام لجنة للتحقيق فيما قدمه المجلس القومي للمرأة وما قدمه المواطنات والمواطنين من شكاوى الساعة الثانية عصر الأحد المقبل.

ألفاظ وأوصاف صادمة للنساء

يذكر أن حلقة السمنة التي قدمتها الإعلامية ريهام سعيد تضمنت تجريحًا واضحًا وإهانات بألفاظ صادمة للنساء؛ خلال استعراضها لمشكلة السمنة في مصر.