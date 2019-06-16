أماكن ومواعيد اختبارات قدرات الثانوية العامة 2019 كما حددها تنسيق الجامعات .. رابط التقديم من هنا عبر tansik.egypt.gov.eg

أعلن اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2019، مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد العليا برئاسية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، أنه سيتم البدء في أعماله للعام الدراسي الجاري عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وأشار إلى أن اختبارات القدرات لبعض الكليات التي تشترط اجتياز الطالب لاختبار القبول بها سوف تكون أولى أعمال مكتب التنسيق لهذا العام والتي ستتم وفقا للقواعد والشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

أماكن ومواعيد اختبارات القدرات للثانوية العامة 2019

هذا وقد قامت وزارة التعليم العالي وفقا للبيان الصادر عنها بإتاحة التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات، وذلك للتيسير على الطلاب وزويهم الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط خضوع الطالب لاختبار القدرات بها.

تأتي بوابة التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدول في كافة أجهزتها ومؤسساتها، والتي بدأ العمل بها منذ عام 2017م، وحققت نجاحا كبيرا على كافة المستويات، ولذلك تستمر الوزارة في تقديم الخدمة الإلكترونية لتسجيل اختبارات القدرات خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو القادم من خلال الرابط التالي، موقع التنسيق الإلكتروني.

شروط وخطوات التقديم في اختبارات القدرات للعام 2019

ويقدم موقع كلمة دوت أورج لقراءه من طلبة وطالبات الثانوية العامة من خلال الملف التالي كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في اختبارات القدرات من حيث ما يلي:-