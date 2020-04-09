أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة … الأرصاد تنشر توقعات الطقس ودرجات الحرارة ال72 ساعة القادمة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس ودرجات الحرارة على مدار ال72 ساعة القادمة، للأيام الثلاثة “الجمعة والسبت والأحد”، وقالت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف إلى معتدل خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي ستؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس الجمعة 10 أبريل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود يوم الجمعة 10 أبريل الطقس التالي:

القاهرة الكبرى: سيسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع ارتفاع فرص سقوط الأمطار والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري: سيسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع ارتفاع فرص سقوط الأمطار والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: سيسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا وارتفاع فرص سقوط الأمطار والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع ارتفاع فرص سقوط الأمطار والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد: معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد: معتدل نهارًا، لطيف ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة الجمعة

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة الكبرى 21 14 الوجه البحري 21 13 السواحل الشمالية الغربية 19 14 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 14 جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 19 شمال الصعيد 24 13 جنوب الصعيد 28 18

حالة الطقس السبت 11 أبريل

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس ودرجات الحرارة يوم السبت الموافق 11 أبريل 2020 كالتالي:

القاهرة الكبرى: سيسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر والرياح معتدلة.

الوجه البحري: سيسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع تكون الشبورة في الصباح الباكر والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: سيسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا وارتفاع فرص سقوط الأمطار وتكون الشبورة المائية والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع ارتفاع فرص سقوط الأمطار والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

شمال الصعيد: معتدل نهارًا، بارد ليلًا، وتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد: معتدل نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة السبت

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة الكبرى 22 14 الوجه البحري 22 13 السواحل الشمالية الغربية 21 15 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 14 جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 19 شمال الصعيد 24 12 جنوب الصعيد 28 18

توقعات حالة الطقس الأحد 12 أبريل

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس ودرجات الحرارة يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2020 كالتالي:

القاهرة الكبرى: سيسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر والرياح معتدلة.

الوجه البحري: سيسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مع تكون الشبورة في الصباح الباكر والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: سيسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا وتكون الشبورة المائية والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد: معتدل نهارًا، بارد ليلًا، وتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد: معتدل نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة الأحد

المنطقة درجات الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة الكبرى 24 15 الوجه البحري 24 13 السواحل الشمالية الغربية 21 15 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 21 14 جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 19 شمال الصعيد 26 14 جنوب الصعيد 29 18

بيان الأرصاد