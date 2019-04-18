أمطار على مناطق متفرقة وطقس شديد البرودة ليلا .. تقرير الأرصاد الجوية لطقس الغد

يجمع خبراء الأرصاد على أن طقس الربيع الذي تشهده البلاد هذه الأيام دائما يتصف بعدم الاستقرار، وهذا ما تشهده حالة الطقس خلال الأيام القليلة الماضية، فما بين أرتفاع كبير في درجات الحرارة جعل الكثيرين يستغنوا عن الملابس الشتوية، أعقبه انخفاض ملحوظ وأمطار غزيرة على معظم أنحاء الجمهورية، يقضي المصريين الأيام الأولى من فصل الربيع، هذا التباين في درجات الحرارة جعل الكثير ينتظر تقارير الأرصاد الجوية وتوقعات الطقس لليوم التالي قبل أن ينزل من بيته، وهذا ما سنستعرضه معا في السطور التالية.

توقعات طقس غدا الجمعة 18 أبريل 2019

تشير توقعات الأرصاد الجوية ليوم الغد إلى طقس لطيف على السواحل الشمالية، ومعتدل على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، بينما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا، يتحول إلى شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع أن تشهد المناطق الشمالية للبلاد تساقط للأمطار الخفيفة خصوصا على السواحل الشمالية بسبب تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، كما يتوقع أن تقل الرؤية الأفقية بسبب تكون الشبورة المائية صباحا على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على سيناء والمناطق الشرقية للبلاد.

حالة البحر والملاحة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط حالة من الاضطراب بسبب نشاط الرياح على السواحل الشمالية والشرقية للبلاد.

درجات الحرارة المتوقعة

من المتوقع أن تظل درجات الحرارة حول المعدلات المسجلة خلال اليوم والأيام السابقة، مع توقع انخفاضها بشكل ملحوظ خلال الليل والساعات الأولي من الصباح، وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة.

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