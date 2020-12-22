أمطار لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن أماكن سقوطها بالمحافظات المختلفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار بشكل يومي بداية من اليوم الثلاثاء حتى السبت الموافق 26 ديسمبر الجاري، موضحة أماكن سقوطها بجميع المحافظات، حيث من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام المقبلة، موكدة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير المطلوبة للحد من الآثار الناجمة عن ذلك، حيث أنه سيتم تحديث التنبؤات بشكل يومي.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية، وأيضًا وجود الشبورة المائية خلال فترات الصباح على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار يوم الأربعاء 23 ديسمبر

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وأيضًا سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري، في حين من المتوقع وجود شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار يوم الخميس 24 ديسمبر

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وستكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، مع وجود الشبورة المائية في الصباح على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار يوم الجمعة 25 ديسمبر

من المتوقع وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطه على بعض مناطق من السواحل الشمالية، مع وجود شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار يوم السبت 26 ديسمبر

أما عن أمكان سقوط الأمطار يوم السبت المقبل فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وأمطار أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع وجود شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار يوم الأحد 27 ديسمبر

وبالنسبة ليوم الأحد المقبل فتوقعت هيئة الا{صاد الجوية وجود الشبورة المائية خلال فترات الصباح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.