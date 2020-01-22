أمطار ورياح شديدة| الأرصاد تُصدر بيان بشأن حالة الطقس اليوم ولمدة ثلاثة أيام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء الموافق 22-1-2020 والذي يشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على المحافظات مع توقعات بسقوط أمطار متفرقة على السواحل الشمالية وعلى جبال سيناء تمتد إلى الوجه البحري وتصل القاهرة وإليكم تقرير بحالة الطقس في مصر لليوم ولمدة ثلاثة أيام مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم سقوط أمطار على السواحل الشمالية بشكل كثيف وتمتد للوجه البحري والقاهرة مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح على البحر المتوسط مما تؤدي لاضطراب حركة الملاحة هناك وتشهد الساعات الأولى من الصباح الباكر شبورة مائية على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، وتنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة

إليكم بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يناير:

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 15 9 المحلة 16 8 الجيزة 15 8 المنصورة 16 8 الشرقية 16 7 دمنهور 16 9 بورسعيد 15 11 الاسكندرية 16 14 الاسماعيلية 16 8 شرم الشيخ 18 16 السويس 17 10 اسوان 18 9 طنطا 16 8 الاقصر 18 9 أسيوط 17 8 الفيوم 17 9

حالة الطقس الثلاثة أيام القادمة

تشهد حالة الطقس بداية من اليوم وحتى السبت القادم أمطار على السواحل الشمالية مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ونشاط لحركة الرياح على سيناء وجنوب الصعيد وتكون مثيرة للغبار والأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية، وبعد ذلك تتحسن الأحوال الجوية على مستوى درجات الحرارة وسقوط الأمطار بداية من الأحد.