أمطار وشبورة كثيفة .. الأرصاد تنشر توقعات حالة الطقس غدًا وبيان درجات الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، وبيان درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات المصرية، وأوضحت هيئة الأرصاد في التقرير الذي نشرته، أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للدفء إلى مائل للبرودة خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، كما توقعت تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، وسقوط الأمطار.

حالة الطقس غدًا

القاهرة والوجه البحري: من المتوقع أن تشهد طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، وهبوب الرياح المعتدلة.

السواحل الشمالية: من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.

شمال وجنوب الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

أماكن سقوط الأمطار

أما عن أماكن سقوط الأمطار، فقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد مناطق “السواحل الغربية”، سقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة، بينما ستشهد سلاسل جبال البحر الأحمر، سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة، وعلى منطقة جنوب الصعيد، فمن المتوقع سقوط الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة.

وذكرت الأرصاد كذلك أنه من المتوقع أن تشهد مناطق “الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ومنطقة سيناء”، تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة، فقد جاءت كالتالي:

المنطقة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى القاهرة 12 22 الإسكندرية 13 20 مطروح 11 20 سوهاج 10 23 قنا 10 24 أسوان 12 27