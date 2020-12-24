أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتي الأربعاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المتوقع حدوثها، وأماكن سقوط الأمطار في الفترة من غدا الجمعة 25 ديسمبر حتي الأربعاء 30 ديسمبر.

وحذرت الأرصاد من تكاثف الشبورة المائية علي بعض المناطق خلال هذه الفترة والتي تتطلب توخي الحذر خاصة من السائقين علي الطرق الطرق القريبة من المسطحات المائية ونهر النيل، مطالبة بضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة من سقوط الأمطار علي بعض المناطق.

حالة الطقس المتوقعة حتي الأربعاء

وحسب بيان الأرصاد اليوم الخميس فمن المتوقع أن يكون حالة الطقس خلال الفترة المقبلة علي النحو التالي:

الجمعة 25 ديسمبر 2020: يشهد غدا الجمعة سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% علي المناطق الغربية، وكذلك تتساقط أمطار خفيفة بنسبة 20% علي مناطق من شمال الصعيد وتكون علي فترات متقطعة.

وتتكاثف الشبورة المائية في الساعات الأولي من الصباح علي محافظات القاهرة الكبري ومناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية وكذلك مدن القناة ووسط سيناء وكذلك شمال الصعيد.

وتتكاثف الشبورة المائية في الساعات الأولي من الصباح علي محافظات القاهرة الكبري ومناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية وكذلك مدن القناة ووسط سيناء وكذلك شمال الصعيد. السبت 26 ديسمبر 2020: حسب بيان الأرصاد تتساقط الأمطار بنسبة 40 % علي مناطق السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة يوم السبت المقبل، وكذلك تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 20% علي مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر والتي تكون علي فترات أيضا، وتشد مناطق جنوب الصعيد شبورة مائية وكذلك مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وكذلك شمال الصعيد.