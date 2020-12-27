أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الأحد، حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية خلال الفترة من غدا الاثنين الموافق 28 ديسمبر وحتي السبت المقبل 2 يناير2021.
وحذرت الأرصاد في بيانها، من تكاثف الشبورة المائية في بعض مناطق الجمهورية والتي تتطلب الحذر خاصة من السائقين علي الطرق القريبة من المسطحات المائية ونهر النيل خاصة في الساعات الأولي من الليل.
طقس الاثنين حتي السبت المقبل
وحسب بيان الأرصاد فأن الطقس المتوقعة للأيام المقبل سيكون علي النحو التالي:
- الاثنين 28 ديسمبر: كشفت الهيئة في بيانها أن غدا الاثنين سيشهد تساقط للأمطار الخفيفة علي مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ويكون علي فترات متقطعة، مع تكاثف للشبورة المائية الكثيفة علي مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وكذلك بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والتي تتطلب توخي الحذر.
- الثلاثاء 29 ديسمبر: أوضحت الأرصاد أن الشبورة المائية ستتكاثف يوم الثلاثاء المقبل علي مناطق السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة، بالإضافة إلي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة الكبري والوجه البحري، مع تساقط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر والتي تكون علي فترات متقطعة.
- الأربعاء 30 ديسمبر: كشفت الأرصاد في بيانها، أن الأربعاء المقبل سيشهد سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وكذلك مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر وتكون متقطعة علي فترات، وكذلك ستكون هناك شبورة مائية كثيفة علي الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية القريبة من نهر النيل والمؤدية إلي القاهرة والوجه البحري، بالإضافة إلي تكاثف شبورة مائية علي مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة وبعض المناطق بالسواحل الشمالية.
- الخميس31 ديسمبر: حسب بيان الأرصاد فأنه تتساقط أمطار خفيفة علي مناطق السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة، وتكون هناك شبورة مائية كثيفة علي الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية القريبة من نهر النيل والمؤدية إلي القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري وكذلك مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة.
- الجمعة الأول من يناير: كشفت الأرصاد أن الجمعة المقبلة أول أيام العام ستشهد شبور مائية كثيفة في المناطق والطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري وكذلك مدن القناة ومحافظات شمال الصعيد.
- السبت 2 يناير: أعلنت الأرصاد في بيانها أن طقس السبت المقبل سيشهد تكاثف للشبورة المائية علي الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري وكذلك شمال الصعيد ومدن القناة.