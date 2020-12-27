أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الأحد، حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية خلال الفترة من غدا الاثنين الموافق 28 ديسمبر وحتي السبت المقبل 2 يناير2021.

وحذرت الأرصاد في بيانها، من تكاثف الشبورة المائية في بعض مناطق الجمهورية والتي تتطلب الحذر خاصة من السائقين علي الطرق القريبة من المسطحات المائية ونهر النيل خاصة في الساعات الأولي من الليل.

طقس الاثنين حتي السبت المقبل

وحسب بيان الأرصاد فأن الطقس المتوقعة للأيام المقبل سيكون علي النحو التالي:

الاثنين 28 ديسمبر: كشفت الهيئة في بيانها أن غدا الاثنين سيشهد تساقط للأمطار الخفيفة علي مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر ويكون علي فترات متقطعة، مع تكاثف للشبورة المائية الكثيفة علي مناطق السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وكذلك بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والتي تتطلب توخي الحذر.

الثلاثاء 29 ديسمبر: أوضحت الأرصاد أن الشبورة المائية ستتكاثف يوم الثلاثاء المقبل علي مناطق السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة، بالإضافة إلي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلي القاهرة الكبري والوجه البحري، مع تساقط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر والتي تكون علي فترات متقطعة.