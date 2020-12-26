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أمطار وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ 72 ساعة المقبلة

بواسطة Dweny Foly
حالة الطقس أخبار الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة لـ 72 ساعة المقبلة، وأماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة.

1 معتدل نهارا شديد البرودة ليلا
2 أماكن سقوط الأمطار
3 شبورة مائية
4 درجات الحرارة المتوقعة

معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

ويتوقع خبراء الأرصاد حسب بيان للهيئة مساء اليوم السبت 26 ديسمبر، أن طقس الثلاثة أيام المقبلة سيكون معتدل خلال ساعات النهار مع سطوع أشعة الشمس ولكنه يصبح الطقس بارد خلال فترات الليل علي معظم محافظات الجمهورية خاصة السواحل الشمالية.

وأوضح خبراء الأرصاد أن طقس الـ 72 ساعة المقبلة سيكون ما بين معتدل ومائل للحرارة في ساعات النهار علي أغلب المناطق ويكون شديد البرود في ساعات الليل، مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في تلك الفترة.

أماكن سقوط الأمطار

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها مناطق سقوط الأمطار، حيث أكدت أن سلاسل جبال البحر الأحمر ستشهد سقوط أمطار تكون خفيفة وتصل أحيانا إلي المتوسطة نتيجة وجود سحب منخفضة علي خاصة مناطق الغردقة وشمال القصير بالإضافة إلي مناطق من جنوب سيناء.

وقالت الأرصاد أن السواحل الغربية من البلاد بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض، في الوقت الذي يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

احوال الطقس غدا
هيئة الارصاد الجوية

شبورة مائية

وحذرت هيئة الإرصاد في بيانها من الشبورة المائية خاصة السائقين علي الطرق القريبة من المسطحات المائية حيث قالت في بيانها:”أن الشبورة المائية تظل الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال الفترة المقبلة في ظل استقرار حالة الطقس، حيث تتكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد”.

درجات الحرارة المتوقعة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة علي النحو التالي:

  • محافظات القاهرة الكبري: تسجل درجة حرارة صغري 12 والعظمي تكون 22 درجة.
  • السواحل الشمالية: تكون درجة الحرارة العظمي 20 درجة والصغري بنحو 15 درجة.
  • جنوب سيناء: تسجل درجة حرارة عظمي 24 والصغري 15 درجة.
  • محافظات شمال الصعيد: درجات الحرارة العظمي 22 والصغري تكون 15درجة.
  • محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمي تكون 27 والصغري تسجل 11 درجة.
Dweny Foly
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