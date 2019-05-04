أمير كرارة أم محمد رمضان.. من يحسم الصراع هذا الموسم الرمضاني؟

يبدأ غداً الموسم الرمضاني للمسلسلات المصرية على قنوات الدراما، وكلنا يعلم أن النجمان أمير كرارة ومحمد رمضان قد استحوذوا على أكبر نسب المشاهدات العام الماضي فى السباق الرمضاني، وفى هذا المقال نذكر لكم أهم المسلسلات التى تدخل السباق هذا الموسم، وبالتأكيد سنوضح نقاط القوة لدى كلا النجمين كرارة ورمضان، فتابعونا.

أمير كرارة أم محمد رمضان

يدخل النجم أمير كرارة هذا الموسم بالجزء الثالث من المسلسل الشهير “كلبش”، وقد قرر كرارة استكمال أجزاء المسلسل ليستفيد من الشعبية الكبيرة التى حققها فى موسميه الأول والثاني، أما النجن محمد رمضان يدخل هذا السباق بمسلسله “زلزال” الذى من المتوقع أن يلفت الإنتباه كثيراً، ويتنافس النجمين على صدارة الموسم الرمضاني، وتذهب الكثير من التوقعات أن المنافسة هذا الموسم تنحصر بين ثلاث نجوم وهم أمير كرارة، ومحمد رمضان، وياسر جلال.

القنوات الناقلة

يُذاع مسلسل “كلبش” على قناة أون دراما بينما يأتى مسلسل “زلزال” حصرياً على قناة دم ام سى دراما.