أنت بتقبض كام| سؤال الرئيس لأحد قيادات القوات المسلحة يُؤكد شفافية الدولة

قام الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” صباح اليوم بافتتاح كبرى مشروعات الأمن الغذائي ليس فقط بمصر بل منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، وجاء المشروع وفق رؤية مُسبقة رسماها السيسي ترتكز على زيادة المعروض في السوق الغذائية المصرية عن حد الطلب، والهدف هو السيطرة بل وإجبار آليات السوق كما سبق وأكد السيسي على خفض الأسعار، ليُخفف بذلك عن كاهل المواطن المصري أعباء الحياة، ومن هذا المنطلق قام السيسي صباح اليوم السبت 17 أغسطس بافتتاح عدد ضخم من المشروعات الزراعية التابعة لمنطقة مُحمد نجيب.. ودار بينه وبين أحد أهم قيادات الجيش المعني بالتنمية حوار يدل على شفافية الدولة المُطلقة في التعامل مع “مال الوطن والشعب”.. إليكم التفاصيل.

تفاصيل حوار الرئيس اليوم مع أحد قيادات الجيش حول راتبه

في أثناء قيام الرئيس المصري مُنذ قليل، بافتتاح 1300 صوبة زراعية تمتد على مساحة مُقدرة ب عشرة ألاف فدان، وبذلك تُعد أكبر المشروعات الغذائية القائمة على الصوب بمنطقة الشرق الأوسط على الإطلاق، دار بين الرئيس واللواء محمد عبد الحي وهو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعة المحمية، والقائم على تنفيذ المشروعات الزراعية التي قام السيسي بافتتاحها اليوم.

حيث وجه السيسي أثناء مراسم افتتاح المشروعات سؤال مباشرة للواء عبد الحي ” أنت بتقبض كام يا محمد” ليرد اللواء بوضح “14200 جنيه” وهنا يُعيد الرئيس السؤال بصيغة أخرى قائلاً كله كام فرد اللواء “14200 جنيه”.

ثم قال السيسي أن هذا كل ما يقبضه لواء يستطيع لو أغفل عينه أن يصنع ملايين يومياً من هذا المشروع الذي يجوي المليارات، لكنه أكد أن جميع رجال القوات المسلحة راضية بما تكتسب برضا الشعب ووفق القانون دون أن تمتد يد حد منهم لجنيه واحد من مال الشعب، وأكد السيسي أن لا أحد يستطيع أن يضع جنيه واحد في جيبه من أموال الشعب مؤكداً أنه لن يكون له مكان في مصر.