أنهيار منزل مكون من خمس أدوار بالمحلة .. وشاهد عيان يؤكد على وجود ضحايا

في واقعة مؤسفة شهدها شارع شمس الدين، الموجود بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى، منذ قليل، انهار منزل مكون من خمسة طوابق بعد خطأ قاتل نتيجة اصطدام لودر كبير الحجم تابع لشركة المياه والصرف الصحي، حدث الانهيار بعد اصطدام اللودر الذي كان يسير بجوار المنزل بأحد جوانب العقار مما أدى الى انهياره بشكل مفاجئ.

أنهيار عقار مكون من خمس أدوار بالمحلة الكبرى

بعد تلقي اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطار من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان بمدينة المحلة الكبرى، يفيد بوقوع انهيار للعقار رقم 12 بشارع شمس الدين والواقع على طريق نادي الشرطة، انهيار العقار المكون من خمس أدوار جاء بسبب تصادم لودر تابع لشركة المياه والصرف الصحي بجانب من جوانب المنزل، وتسبب الاصطدام في ميل المنزل وانهياره تماما.

بعد تلقي القيادات والأجهزة التنفيذية الإخطار انتقوا إلى مكان الحادث بقيادة المهندس محمد سراج، رئيس مدينة المحلة الكبرى، لمتابعة مجريات الحادث والوقوف على أسبابه، ومحاولة التوصل إلى أي معلومات عن وجود ضحايا أسفل العقار أم لا.