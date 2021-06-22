أهم الشروط اللازمة للحصول على معاش المتوفى من الضمان الاجتماعى

يتسائل الكثير عن كيفية الحصول على معاش المتوفي في مصر، وكيف يتم صرف هذا المعاش، ولذلك لأنه يعتبر حقاً معتبراً للأفراد سواء في حياتهم أو بعد وفاتهم ، نظرا لما قدموه من الخدمات المختلفة داخل أعمالهم، والقيام بها علي أكمل وجه، حتي يتحملوا ظروف المعيشة وأعباء الحياة بعد الوصول إلي سن التقاعد ، والتوقف عن العمل وليس لهم كأحياء فقط ، بل يتم توفير مرتب المعاش للشخص المتوفي لأسرته ولجميع من يعول ولكن بشروط، وفي المقال التالي سنتعرف علي أهم هذه الشروط، وكيفية صرف هذا المعاش علي أفراد الأسرة، و كذلك حق الزوجة.

شروط الحصول علي المعاش الخاص بالشخص المتوفي في مصر

عملت وزارة التضمان الاجتماعي داخل مصر ، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القومية التابعة لنطام التأمينات الاجتماعية علي وضع الكثير من الخطط الدقيقة والفعالة من أجل المعاشات الخاصة بالشخص المتوفي، والعمل علي توزيعها للفئات المستحقة بطريقة منظمة، وضمان نصيب كل شخص مستحق، فيعتبر المعاش للمتوفي له أهمية كبيرة في حياة من كان يعولهم من النساء والأطفال الصغار ، خاصة إذا لم يكن لهم مصدر دخل آخر وذلك لتغطي كافة احتياجات المعيشة اللازمة لهم، من خلال قوانين دستورية مدعمة، وتم إصدارها والموافقة عليها من قبل الجهات الحكومية، وإليك أهم هذه الشروط الواجب توافرها لكي تتمكن أسرة المتوفي من الحصول علي المعاش المستحق :-

ضرورة ثوثيق عهود الزواج بحكم قضائي.

في حالة الزوجة الأرملة، وإذا كانت تعول احد الأبناء الذين لم يصلوا بعد إلي السن القانوني للعمل والنفقة.

في حالة حصول الابنه علي المعاش، ان تكون عازبة وليست متزوجة.

اما بالنسبة للابن الا يزيد عمره عن الواحد والعشرين، وما زال طالبا في مرحلة البكالورويوس، وعدم حصوله علي عمل يتكسب منه.

في حالة الاخوة والأخوات للشخص المتوفي، يحصل علي المعاش إذا كان يعول احد الاشخاص تحت السن القانوني التابعين لدي الشخص المتوفي من خلال تقديم إقرار بذلك وفقا للوائح التنفيذية الخاصة بقوانين التأمينات الاجتماعية.

ما هي الأوراق المطلوبة من أجل الحصول علي المعاش للمتوفي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بعض الاوراق والمستندات الواجب توافرها من اجل ان تحصل الفئات المستحقة علي معاش الشخص المتوفى، فيجب عليهم تجهيز هذه الاوراق وإحضارها، وإليك أهم هذه الأوراق:-