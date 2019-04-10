أهم بنود قانون التصالح في مخالفات البناء بعد تصديق السيسي عليه

صدق اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقرار مجلس الشعب له، ونشرت الجريدة الرسمية نصوص ومواد القانون بتاريخ يوم 8 أبريل 2019م، الموافق 2 من شعبان عام 1440هـ، في العدد رقم (14) مقرر (ج)، ويعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره، وسنستعرض فيما يلي أهم بنود قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والتي تحذر في مادتها الأولي التصالح في بعض المخالفات والتي سنوضحها بالتفصيل.

قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

نص القانون في مادته الأولى على حذر التصالح في الحالات التالية:

الأعمال التي تتعارض مع السلامة الإنشائية للبناء. التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الأرتفاق المقررة قانونا. المخالفات التي تتعلق بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. تجاوز شروط الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. البناء على أرض مملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون. البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل. تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. البناء خارج الأجوزة العمرانية المعتمدة، ويستثني منها الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى.

أهم المكتسبات التي تعود على المواطن من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

ومن جانبه أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ينتظره الكثير من المواطنين، والذين يرغبون في تقنين أوضاعهم وتحقيق نوع من الاستقرار بالطرق السلمية بعيد عن المحاكمات والعقوبات، وبذلك تعود بالنفع على المواطنين والدولة على حد سواء.

نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية

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