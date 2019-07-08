أوبر ترفع أسعار الرحلات بعد ارتفاع أسعار البنزين وتعلن عن قائمة أسعار التعريفة الجديدة في المحافظات

شركة أوبر تعد من أكبر شركات المواصلات في مصر والشرق الأوسط ويتم استخدامها بشكل كبير يومياً للتنقل داخل وخارج المحافظات، وتعتبر من أفضل وأسهل وسائل المواصلات التي توفر الأمان والوقت والراحة للزبائن وحصلت على إعجاب الجميع ممن يستخدموا خدمة أوبر للمواصلات، ومع ارتفاع أسعار المحروقات قامت شركة أوبر بتعديل تعريفة المواصلات لكي تتناسب مع قائدي السيارات والمشهورين بالكباتن،

وذلك لكي لا يتأثر صاحب السيارة المشارك في برنامج أوبر بالأسعار الجديدة للمحروقات والتعامل بنفس التسعيرة القديمة، لذلك قامت شركة أوبر بتعديل خطة الأسعار في المحافظات وقامت بنشر الأسعار الجديدة التي بدأت بالفعل بالتعامل بها لكي تتناسب مع الأسعار الجديدة للمحروقات:

خطة أسعار أوبر الجديدة

فيما يلي بيان بأسعار رحلات أوبر في المحافظات التابعة لجمهورية مصر العربية والتي تنتشر فيها خدمات أوبر ويمكنكم الاضطلاع على الأسعار لمعرفة الخطة الجديدة للمواصلات التي أعلنت عنها شركة أوبر:

بيان شركة أوبر

قالت شركة أوبر أنها سعت جاهدة لتوفير المواصلات بأسعار في متناول اليد، وقالت أن الشركة ملتزمة بإيجاد حلول فعالة تخدم المشتركين في نظام أوبر وتخدم السائقين في جميع أنحاء مصر، وبررت الشركة ارتفاع الأسعار ونشر التعريفة الجديدة بأنها قامت بعمل دراسات ومناقشات كثيرة حول التعريفة الجديدة قبل الإعلان عنها والتي من شأنها أن تحافظ على مستوى أرباح السائقين وتوفير الخدمة المناسبة للعملاء المشتركين في أوبر.