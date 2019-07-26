” أورانج ” تُعلن عن وظائف شاغرة للشباب برواتب مجزيه

قامت شركة أورانج بالإعلان عن وظائف شاغرة للشباب برواتب مجزية وذلك في إطار حرصها الدائم على توفير وظائف للشباب المصري لفتح أفاق العمل لهم وإدخالهم لسوق العمل المحلي، لذلك قامت الشركة بالإعلان عن توفير وظائف شاغر عبر حساب أورانج على موقع الأعمال العالمي لينكدإن .

وظائف شركة أورانج

الوظيفة الأولى Spluk / BigData Senior Technical Support Engineer

في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات وشبكات الكمبيوتر، تكون مهمته تقديم الدعم التقني للخط الثاني، والتعاون مع فرق الدعم والتسليم للخط الثالث للحفاظ على توفر الخدمة وأدائها وكذلك إدارة الجانب التشغيلي لخوادم الإنتاج والتطوير.

بما في ذلك: التطوير والتدريب والتحقق من الامتثال للإجراءات والقوائم المرجعية المتعلقة باستخدام مساحة القرص؛ وحلول المراقبة؛ والحفاظ على الوصول إلى مصادر الإنتاج والتطوير / التحكم في الوصول إلى المصدر واستخدامه؛ ومراقبة الأداء؛ والتحقق من صحة تعديل الرمز؛ والجدولة وغير ذلك من مهام .

المهارات المطلوبة للوظيفة أورانج

خبرة ستة سنوات مهندس برمجيات ودعم ITIL.

مهارات تواصل كتابية وشفوية ممتازة .

خبرة في الصيانة وإدارة أنظمة البنية التحتية.

شهادة ITIL

فهم أساسي لـ ITSM أو ITIL أو CMDB

مهارات التعامل مع العملاء.

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العمل دوام كامل .

الوظيفة الثانية Network Engineer / CCNA Certified

تكون مهمته إجراء دراسة الجدوى الفنية وإدارة التغيير الشاملة من خلال التنسيق مع فرق متخصصة داخلية. والتحقق من صحة وتصنيف طلب التغيير وفقا لتعقيده المحدد في كتالوج التغيير وغيرها من المهام.

شروط الوظيفة

فهم لتقنية الشبكات LAN ، WAN ، UCC

شهادة في مجال هندسة الاتصالات / أو علوم الكمبيوتر

معرفة ممتازة بتقنيات الشبكات في الطبقة 2 والطبقة 3 من نموذج OSI

فهم تقنية VOIP و IPT

إجادة اللغة الإنجليزية

مهارات تواصل عالية .

شهادة ITIL Foundation معتمدة

خبرة 2-4 سنوات في الاتصالات اللاسلكية والسلكية

التقديم على الوظيفة من هنا

العمل دوام كامل .

الوظيفة الثالثة Cloud Team Lead

المسؤول الفني عن السلامة والأداء الفني للمنصة السحابية خلال مرحلة RUN مع غيرها من المسئوليات الأخرى مع توافر الخبرة في تقنيات السحب (المحاكاة الافتراضية ، التخزين ، النسخ الاحتياطي ، أنظمة إدارة السحاب)

شروط الوظيفة

شهادة الهندسة في التخصص المناسب

إجادة اللغة الإنجليزية والفرنسية .

خبرة مهنية 8 سنوات .

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العمل بدوام كامل

الوظيفة الرابعة Cisco Collaboration Expert

شهادة في مجال هندسة الاتصالات .

خبرة تقنية من 2-4 سنوات في مجال الاتصال الهاتفي عبر بروتوكول الإنترنت من Cisco و Voice over IP.

شهادة CCNP

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العمل دوام كامل.

تعد شركة أورانج من الشركات الرائدة اليوم في مجال الاتصالات وتعد وظائف شركة أورانج بمثابة قفزة كبيرة للشباب المصري للتعامل مع شركة بحجم شركة أورانج .