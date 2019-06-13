أولاد رجب بحاجة الى وظيفة ” كاشير ” بجميع الفروع من حملة المؤهلات العليا

أعلنت سلسلة أولاد رجب في مصر عن توفر فرص عمل ( وظيفة كاشير ) بجميع فروعها بالمحافظات والمدن المصرية حيث توفر يوم مفتوح للتوظيف وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18-6-2019 م وذلك بحسب الاعلان المنشور على الصفحة الرسمية للشركة على الفيس بوك .

وبالنسة لشروط الوظيفة فبحسب الاعلان ان التقديم متاح لجميع المؤهلات العليا , وبشرط ان يكون السن فقط من 18 الى 40 سنة .

طريقة التقديم لوظيفة كاشير في اولاد رجب

الطريقة الأولى : التقديم مباشرة

يمكن تقديم طلبات التوظيف يومياً من الساعه 10 صباحا الى الساعه 4 مساء ماعدا الجمعه والسبت وذلك في العنوان التالي /

131شارع مصطفي النحاس الحي الثامن مدينة نصر- بالقرب من مدرسه المنهل – اداره التوظيف

الطريقة الثانية : عبر البريد الالكتروني

مكنكم ارسال السيره الذاتيه على الاميل الاتى:

[email protected]

الطريقة الثالثة : التقديم عبر موقع الشركة على الانترنت

يمكنكم ملء نموذج التقديم وارفاق السيرة الذاتية عبر موقع أولاد رجب على الانترنت عبر الرابط التالي :

http://www.awladragab.com/ar/Apply.aspx?enc=neZJkf2uNwi90frfaG3rHg==

مزايا العمل بأولاد رجب بحسب اعلان الشركة :-