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أولاد رجب بحاجة الى وظيفة ” كاشير ” بجميع الفروع من حملة المؤهلات العليا

كتب محمد عبد الرازقفي آخر تحديث
أولاد رجب بحاجة الى وظيفة ” كاشير ” بجميع الفروع من حملة المؤهلات العليا

أعلنت سلسلة أولاد رجب في مصر عن توفر فرص عمل ( وظيفة كاشير )  بجميع فروعها بالمحافظات والمدن المصرية حيث توفر يوم مفتوح للتوظيف وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18-6-2019 م وذلك بحسب الاعلان المنشور على الصفحة الرسمية للشركة على الفيس بوك .

وبالنسة لشروط الوظيفة فبحسب الاعلان ان التقديم متاح لجميع المؤهلات العليا , وبشرط ان يكون السن فقط من 18 الى 40 سنة .

أولاد رجب بحاجة الى وظيفة " كاشير " بجميع الفروع من حملة المؤهلات العليا

طريقة التقديم لوظيفة كاشير في اولاد رجب

الطريقة الأولى : التقديم مباشرة

يمكن تقديم طلبات التوظيف يومياً من الساعه 10 صباحا الى الساعه 4 مساء ماعدا الجمعه والسبت وذلك في العنوان التالي /

131شارع مصطفي النحاس الحي الثامن مدينة نصر- بالقرب من مدرسه المنهل – اداره التوظيف

الطريقة الثانية : عبر البريد الالكتروني

مكنكم ارسال السيره الذاتيه على الاميل الاتى:
[email protected]

الطريقة الثالثة : التقديم عبر موقع الشركة على الانترنت

يمكنكم ملء نموذج التقديم وارفاق السيرة الذاتية عبر موقع أولاد رجب على الانترنت عبر الرابط التالي :

http://www.awladragab.com/ar/Apply.aspx?enc=neZJkf2uNwi90frfaG3rHg==

مزايا العمل بأولاد رجب بحسب اعلان الشركة :-

  •  مرتبات مجزيه
  • تامين طبي
  • تامين اجتماعي
  • فرص للترقي

 

 

عن الكاتب

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001 اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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