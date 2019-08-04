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أولها وقفة عيد الأضحي المبارك.. اعرف الإجازات الرسمية المُتبقية في 2019

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث
أولها وقفة عيد الأضحي المبارك.. اعرف الإجازات الرسمية المُتبقية في 2019
إجازة عيد الأضحي المبارك

بعد إجازة عيد الأضحي المبارك 2019 نرصد لكم عبر موقع كلمة دوت أورج جميع الإجازات المُتبقية في عام 2019 والتي تشمل ما بين أعياد قومية واجتماعية ودينية، حيث لشهر أغسطس الحالي نصيب الأسد من الإجازات المتبقية خلال العام الجاري، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحي المبارك 2019 أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات، وفي السطور التالية نرصد لكم جميع الإجازات الرسمية المتبقية من العام الحالي.

الإجازات المتبقية في 2019

نستعرض معكم الآن جميع الإجازات المتبقية من العام الجاري بما فيهم إجازة عيد الأضحي، وتشمل إجازات شهر أغسطس يوم السبت القادم الموافق 10 أغسطس وقفة عيد الأضحي، ومن يوم الأحد 11 أغسطس وحتى 14 أغسطس إجازة العيد، وأخر أيام شهر أغسطس 31 أغسطس عطلة رسمية بالتزامن مع عيد رأس السنة الهجرية 1441.

الشهريوم الإجازةالمناسبة
أغسطسالسبت 10 أغسطس 2019وقفة عيد الأضحي المبارك
أغسطسالأحد 11 -8-2019أول أيام عيد الأضحي المبارك
أغسطسالإثنين 12-8-2019ثاني أيام العيد
أغسطسالثلاثاء 13-8-2019ثالث أيام عيد الأضحي
أغسطسالأربعاء 14-8-2019رابع أيام عيد الأضحي المبارك
أغسطسالسبت 31-8-2019رأس السنة الهجرية 1441
أكتوبرالأحد 6-10-2019ذكري حرب أكتوبر
نوفمبرالسبت 9-11-2019المولد النبوي الشريف

وفي شهر أكتوبر يوجد يوم إجازة وحيد وهو في السادس من أكتوبر بالتزامن مع ذكر حرب أكتوبر المجيد، وأخيراً في شهر نوفمبر وفي التاسع من نوفمبر المولد النبوي الشريف، جديراً بالذكر أن شهر سبتمبر لا يتضمن أي إجازات رسمية، وكذلك شهر ديسمبر.

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عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

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