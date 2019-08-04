أولها وقفة عيد الأضحي المبارك.. اعرف الإجازات الرسمية المُتبقية في 2019

بعد إجازة عيد الأضحي المبارك 2019 نرصد لكم عبر موقع كلمة دوت أورج جميع الإجازات المُتبقية في عام 2019 والتي تشمل ما بين أعياد قومية واجتماعية ودينية، حيث لشهر أغسطس الحالي نصيب الأسد من الإجازات المتبقية خلال العام الجاري، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحي المبارك 2019 أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات، وفي السطور التالية نرصد لكم جميع الإجازات الرسمية المتبقية من العام الحالي.

الإجازات المتبقية في 2019

نستعرض معكم الآن جميع الإجازات المتبقية من العام الجاري بما فيهم إجازة عيد الأضحي، وتشمل إجازات شهر أغسطس يوم السبت القادم الموافق 10 أغسطس وقفة عيد الأضحي، ومن يوم الأحد 11 أغسطس وحتى 14 أغسطس إجازة العيد، وأخر أيام شهر أغسطس 31 أغسطس عطلة رسمية بالتزامن مع عيد رأس السنة الهجرية 1441.

الشهر يوم الإجازة المناسبة أغسطس السبت 10 أغسطس 2019 وقفة عيد الأضحي المبارك أغسطس الأحد 11 -8-2019 أول أيام عيد الأضحي المبارك أغسطس الإثنين 12-8-2019 ثاني أيام العيد أغسطس الثلاثاء 13-8-2019 ثالث أيام عيد الأضحي أغسطس الأربعاء 14-8-2019 رابع أيام عيد الأضحي المبارك أغسطس السبت 31-8-2019 رأس السنة الهجرية 1441 أكتوبر الأحد 6-10-2019 ذكري حرب أكتوبر نوفمبر السبت 9-11-2019 المولد النبوي الشريف

وفي شهر أكتوبر يوجد يوم إجازة وحيد وهو في السادس من أكتوبر بالتزامن مع ذكر حرب أكتوبر المجيد، وأخيراً في شهر نوفمبر وفي التاسع من نوفمبر المولد النبوي الشريف، جديراً بالذكر أن شهر سبتمبر لا يتضمن أي إجازات رسمية، وكذلك شهر ديسمبر.