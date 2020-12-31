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أول إجازة الخميس المقبل.. قائمة العطلات الرسمية لعام 2021

بواسطة Dweny Foly

عطلات وإجازات 2021، من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث يود الأشخاص معرفة الأيام التي سيحصلون عليها خلال العام الجديد الذي سيبدأ بعد ساعات قليلة.
وتبدأ الإجازات الرسمية يوم الخميس المقبل الموافق السابع من يناير حيث يحصل فيه الموظفون سواء كانوا بالقطاع الخاص أو العام علي الإجازة بمناسبة عيد الميلاد الجديد في حين تنتهي إجازات العام بالمولد النبوي الشريف والذي يوافق الاثنين الثامن عشر من شهر ديسمبر أكتوبر 2021.

مواعيد الإجازات 2021
مواعيد الإجازات 2021

قائمة الإجازات والعطلات في 2021

يحصل الطلاب والموظفون في الدولة علي إجازة رسمية في العطلات وجاءت أبرز الإجازات في العام الجديد علي النحو التالي:

  • عيد الميلاد المجيد: يوافق الخميس 7 يناير 2021.
  • ثورة 25 يناير: توافق الخميس 25 يناير 2021.
  • عيد تحرير سيناء: يوافق الأحد 24 أبريل 2021.
  • عيد العمال: الأول من مايو 2021.
  • عيد شم النسيم: ويوافق الإثنين الثالث من مايو 2021.
  • عيد الفطر المبارك: يوافق الخميس 13 مايو 2021 ويستمر لمدة 3 أيام.
  • ثورة 30 يونيو: وتوافق الأربعاء 30 يونيو 2021.
  • وقفة عرفات: توافق الإثنين 19 يوليو 2021.
  • عيد الأضحي المبارك: يوافق الثلاثاء 20 يوليو 2021 ويستمر لمدة 4 أيام.
  • عيد الثورة: يوافق الجمعة 23 يوليو 2021.
  • رأس السنة الهجرية: ويوافق الاثنين التاسع من أغسطس 2021.
  • عيد القوات المسلحة: يوافق الأربعاء السادس من أكتوبر 2021.
  • المولد النبوي الشريف: يوافق الاثنين 18 أكتوبر 2021.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، قد قرر إمكانية ترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع لنهايته وفقا لحاجة العمل وما يقرر الوزراء في هذا الشأن.

Dweny Foly
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