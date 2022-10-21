أول إجراء قانوني من البرلمان لمواجهة لعبة الموت المنتشرة بين الأطفال

انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة بين الأطفال تدعى لعبة الموت، وخاصة في المدارس التعليمية، حيث يقوم الطفل بكتم أنفاسه حتى يفقد الوعي، وتحدث له تشنجات، بينما تحرك البرلمان المصري لوقف هذه اللعبة التي قد تؤدي إلى الموت.

أكدت النائبة إيناس عبد الحليم عضو بالبرلمان المصري أنه وفقًا للقانون رقم 175 لعام 2018 أنه يجوز حجب المواقع المخالفة في حالة وجود خطر وشيك يهدد حياة المواطنين، مؤكدة أن هذا ما يتوجب تطبيقه على هذه اللعبة التي قد تؤدي إلى حالات وفاة إذا تكرر الأمر.

وطالبت النائبة إيناس عبد الحليم مجلس النواب بضرورة التحرك من أجل إيقاف تطبيق تيك توك، والذي كان السبب الرئيسي في انتشار مثل هذه الألعاب، مضيفة أنه من الضروري أن يكون هناك رقابة مدرسية وتوعية الطلاب بمخاطر هذه اللعبة.

وقدمت النائبة إيناس عبد الحليم طلب إلى وزير الاتصالات ووزير التعليم لمناقشة هذه اللعبة بعمق، واتخاذ إجراء حاسم من أجل الحفاظ على حياة الطلاب، والتي قد تعرض هذه اللعبة حياتهم إلى الخطر.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد رصدت لعبة شائعة في المدارس تعتمد على كتم الأنفاس إلى الوصول إلى الإغماء، وهو ما يعرض حياة الطلاب للخطر، مما جعل الوزارة تنفذ العديد من الحملات التوعوية بشأن هذه اللعبة القاتلة، والتي من الممكن أن تسبب حالات وفاة إذا استمر الأمر أكثر من هذا.