أول تعليق رسمي على مقتل المدرس المصري في السعودية

أول تعليق رسمي على مقتل مدرس مصري في السعودية

عقّبت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على واقعة مقتل مدرس مصري في السعودية، ويدعى هاني عبد التواب، يعمل مدرس للغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية، وفي الثلاثينيات من العمر، الذي لقي حتفه داخل قسم العناية المركزة بمستشفى بمدية الرياض إثر إصابته بطلق ناري من أحد طلابه، وقالت السفيرة نبيلة مكرم في بيان رسمي في أول تعليق للوزارة حول الواقعة معربة عن خالص تعازيها لأسرة المدرس المصري هاني عبد التواب، مؤكدة أنه سيتم متابعة التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض.

مقتل مدرس مصري في السعودية

بيان وزارة الهجرة حول واقعة مقتل مدرس مصري في السعودية

وقالت الوزيرة في البيان الرسمي الذي نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” : أنه “سيتم التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر في الوقت الحالي، وعقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية”.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على ثقتها في القضاء السعودي، وأن الجاني سينال جزاءه وفقا للقوانين الحاكمة بالمملكة.