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أول تعليق لـ حنين حسام بدون مكياج على الحكم بـ 10 سنوات مشدد

بواسطة محمد الحكيم
أول تعليق لـ حنين حسام بدون مكياج على الحكم بـ 10 سنوات مشدد أول تعليق لـ حنين حسام بدون مكياج على الحكم بـ 10 سنوات مشدد

أصدر القضاء المصري حكما بالسجن 10 سنوات مشدد على الانفلونسر  حنين حسام غيابًا. بالإضافة إلى 200 ألف جنيه غرامة. وظهرت بدون مكياج على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام تشتكي وتطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمصريين مساندتها، مؤكدة أنها لم ترتكب أي شيء يخالف القانون.

1 أول تعليق لـ حنين حسام بدون مكياج على الحكم بـ 10 سنوات مشدد
2 حنين حسام: لم أفهم أي شيء
3 معلومات عن حنين حسام

أول تعليق لـ حنين حسام بدون مكياج على الحكم بـ 10 سنوات مشدد

وقالت حنين حسام: ” إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأجرني خيرًا عنها”، مضيفة : ” أوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع المصريين أنا عملته ايه؟! لماذا تم الحكم علي بالسجن 10 سنوات”.

وأضافت أنها حمدت ربها رغم سجنها ظلمًا 10 سنوات، وذلك بعدما عادت لبيتها ولأهلها، ولجـامعتها، متسائلة : لماذا يجب أن يتم سجنها؟ وأوضحت أن يوم 18 أبريل 2021 لم يستصدر لها أي أمر وإحضار، وإنما استجوابات.

حنين حسام: لم أفهم أي شيء

وأوضحت حنين حسام أن النيابة العامة سألتها عن اعلان ابليكشن لايكي على حسابها الرسمي على الانستقرام. موضحة أن تطبيق لايكي مازال يعمل حتى الآن، وأن خدمة اللايف لا يوجد بها أي مشاكل ولا مخالفة للقوانين المصرية.

وأوضحت أن المدراء الصينين لم يواجهوا أي اتهامات، متسائلة لماذا يوجد مكتب للشركة في مصر.

وتساءلت: ” يعني إيه أنا أتاجر في الناس؟! أنا لا أعرف كيف أتاجر في الناس؟! ومن المتضرر الذي اشتكاني؟ أنا لم أؤذي أي أحد اطلاقًا حتى أواجه مصيبة مثل هذه ؟! ما هو الثأر بيني وبين الدولة ؟! ماذا لو ارتديت البكيني أو ضيق ؟! لماذا يتم تدمير مستقبل وحياة أسرة ؟!

معلومات عن حنين حسام

يذكر أن الكثير يتساءل من هي حنين حسام؟ ولهذا سنذكر بعض المعلومات عنها. فحنين حسام هي فتاة مصرية ولدت في الخامس من ديسمبر من عام 2000 في محافظة الجيزة. ولقبت نفسها بـ هرم مصر الرابع.

وهي طالبة في كلية الآثار بجامعة القاهرة في الوقت الحالي. وهي شهيرة جدًا على موقع تيك توك. فهي فتاة تحمل من الجمال قدرًا كبيرًا. ولها العديد من المتابعين الذين يتابعون مقاطعها التي تمارس فيها هواية التقليد، والرقص.

محمد الحكيم

صحفي حُر ومترجم أهتم بالصحافة الإلكترونية فهي حياتي التي أعيشها، وكذلك الترجمة، أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة بدأت العمل في الصحافة، والترجمة على التوازي منذ العام2007 أنا لا أكتفي فقط بالعمل في الصحافة ونشر الخدمات الصحفية التي تفيد المجتمع في شتى المجالات ولكني أيضًا مترجم ذو خبرة كبيرة بترجمة الفيديوهات والأفلام والمسلسلات لنقل الثقافات الأخرى إلى العالم العربي وأتمنى دائمًا من الله الرقي والتقدم لشعبي العربي وجميع الشعوب وأن يكون هناك سلام دائم في العالم أجمع.

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